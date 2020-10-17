星級日日瘦│高海寧易水腫體質　靠運動飲食Keep住纖瘦身材

高海寧（高Ling）在TVB劇集《C9特工》中飾演女特工身手敏捷，身材出眾，不過原來她的體質容易水腫及易胖，加上熱愛美食，所以體重忽高忽低，最高峰曾重達135磅，在試過無數減肥方法之後，近年找到一些適合自己的減肥方法，健康又不易復胖，成功減掉25磅回復苗條。

高海寧體質易水腫亦易胖，所以在減肥方面比其他女演員更下苦功！（VCG）

近年高海寧超級fit！狀態大勇！（高海寧IG圖片）

S曲線，身材玲瓏。（高海寧IG圖片）

一、 飲食均衡 不戒澱粉質

高Ling有教練設計餐單，均衡飲食，有肉有菜也有澱粉質，不用捱餓。餐單以高蛋白質食物為主，如雞胸肉、三文魚等配上蔬菜；澱粉質也不可或缺，因為完全不吃澱粉有機會身體新陳代謝減慢，她更會在運動吃一碗飯補充體力。

二、 古法排毒水腫

高Ling喜歡用傳統方法排毒去水腫，她會在睡前躺在床上靠牆抬高雙腿，有助去水腫，令眼部線條更加纖瘦。

睡前抬腿有效去水腫。（高海寧IG圖片）

另外她有刮痧的習慣，可以將身體內的毒素排走，促進新陳代謝，減少水腫機會。

刮痧有助排毒。（高海寧IG圖片）

三、健身增肌 針對性鍛鍊

增加肌肉有助燃燒脂肪，高Ling 平時會到健身室做重訓和各種針對性鍛鍊，增強肌肉，令身體線條更結實，看起來更加纖瘦。

高海寧喜歡爆汗後的滿足感和舒壓感。（高海寧ig圖片）

另外她每天早上都會做一套5分鐘的運動，只是簡單3個動作，舒展筋骨之餘，還可以令身體出一點汗有助去水腫，以下是一套她日前在社交平台分享的日常體操。

女人keep fit唔可以懶。（影片截圖）

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高海寧比初出道時身材更好，更吸引！（高海寧IG圖片）

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