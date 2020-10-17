【早霸王】女聽眾缺點多陷分手危機　森美愛情哲學點醒大家

女聽眾喺交友apps結緣，同對方食過幾次飯就喺埋一齊，結果半年不到，就因為雙方缺點慢慢曝露而陷分手危機。（影片截圖）

由森美、小儀同Marco主持《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，撮合過不少情侶，而當中有唔少都係透過交友apps而認識。女聽眾馮小姐今早致電時透露，半前曾在同一環節表白成功，但因為性格問題所以激嬲對方，目前正喺鬧分手當中，馮小姐今次嘅目標係就道歉。她說：「自己性格唔好，有啲大脾氣，我有反省，好多啲都唔應該發洩喺佢身上。」馮小姐又承認自己較為強勢兼且唔懂得處理自己嘅情緒，試過明知男友同屋企人食飯，但要求對方即時交人。

【早霸王】女聽眾太心急表白 快過男方打俾森美獲讚：呢啲好女仔

森美認為女聽眾肯認錯、肯改，其實已經好好。（影片截圖）

聽到馮小姐表示願意改，森美就話：「都好難得，因為你肯改，男仔聽到係會sweet。」馮小姐表示其實男朋友都比過唔少機會，但自己就只係得把口講，並未有實行，但她同時亦指出男朋友不懂在語言上修飾，會令人有難受感覺。森美表示：「男仔唔懂得相處，不過其實如果佢夠愛的話，崩幾次都可以。」

男友承諾會比多次機會女聽眾。（影片截圖）

電話接通男友沈先生後，他透露自己心情尚算可以，只不過有少許拗撬，並直認對方太chur。森美聞言後表示:「如果下次佢chur，你可以試下chur過佢。例如佢要你即時陪佢睇戲 ，你可以同佢講『我連份工都唔要，即時陪你睇戲好唔好？』但切記唔可以晦氣，同埋，其實佢都係愛你啫，聽得出應該係無人教過佢點呵護別人。」沈先生表示女朋友其實都有心改過，但情況係「少則幾小時，耐則幾日」森美之後亦教路語言上該如何修飾，並好認真咁話：「就算分手呢位，下一個都唔代表會好啲。」雙方電話接通後，沈先生表示對呢段感情一直都十分糾結：「都有諗過你打上去，就比多次機會。」

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