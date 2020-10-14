百佳一分鐘掃貨｜《誤人子弟》林海峰都有玩　入場先發現限制多多

林海峰版本嘅一分鐘任掃。(影片截圖)

百佳嘅《誠心賞你》抽獎活動吸引唔少市民登記，市民除有機會獲得百佳現金券外，10名頭獎得主更可參與「1分鐘掃貨」活動。有網民隨即列出多種「搬窮百佳的貨物」，當中包括酒、電話卡、點數卡、鮑魚，又或者係收銀機。

之前喺學生圖書館練習，好認真。(影片截圖)

由黃秋生、林海峰主演嘅電影《誤人子弟》，當中亦有「超級市場一分鐘任掃」橋段，身為老師嘅兩位男士，為咗呢一分鐘，將學校圖書館當成貨架練習，非常進取。同唔少市民一樣，林海峰嘅同事都叮囑佢都狂掃酒、電器等高價貨品，而戲中被林海峰視為女神嘅徐子淇，就佛系心態：「隨便啦，唔使架啦」。

林海峰雖然最終只係掃走檸檬荼、罐裝飲品，但大獎係徐子淇。(影片截圖)

結果當林海峰去到超市、衝到電器部先發現原來有紅牌唔拎得，之後嘅紅酒架亦貼上紅牌，佢唯有轉攻檸檬荼、罐裝飲品。呢個情況跟現實中百佳《誠心賞你》抽獎活動情況極相似，其實好多貨都唔畀掃。相信當年林海峰拍攝時，都未必會諗到橋段會在多年後真實上演。電影中，林海峰去到後期被主持人串佢「優柔寡斷、缺乏主見、唔死都無用」，幸好被攻擊至石化嘅佢，喺最後10秒衝到零食區，拎走一包女神徐子淇最愛嘅朱古力豆，而佢亦因為呢個舉動最後抱得美人歸，絕對開心過超級任掃。

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