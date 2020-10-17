金鷹節 |「小章子怡」童瑤着裝最佳　宋茜壓軸被嘲：最醜金鷹女神

由內地湖南衛視主辦的第13屆金鷹節開幕式晚會於今晚（16日）舉行，今次共有14個節目組成，一班熱門劇集的主演們都有悉數亮相，包括譚鬆韻、李一桐、關曉彤、童瑤等，雖然沒有紅地氈，但在舞台上的禮服也進行了一番「較量」。

率先出場的是藉今年風靡整個夏天的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升的萬茜，她身穿Georges Hobeika秋冬成衣系列的正紅色珠片刺繡薄紗長裙亮相，儘管顏色搶眼，但卻沒有什麼時髦感可言。

30歲譚松韻今年主演的兩套劇集《錦衣之下》同《以家人之名》都獲得不錯的收視與口碑，今晚她以黎巴嫩設計師Georges Chakra的淡粉色高定Tube Dress出席，花朵與花瓣的刺繡，再加上蛋糕裙擺設計，彰顯青春活力，還特別在眼妝上配上碎花裝飾，夢幻又童話，似足一位花仙子。

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鹿晗女友關曉彤與「小章子怡」童瑤分別代表劇集《二十不惑》、《三十而已》。關曉彤身穿裸色與珊瑚藍拼接長裙，海星珠片刺繡散落裙身，波光粼粼，同樣也在眼妝上下功夫，貼上大小各異的珍珠，宛如海的女兒一般。而童瑤則以Alexandre Vauthier黑色Tube Jumpsuit亮相，披散著一頭黑色長髮，幹練率性、氣場十足，可謂是全場最佳，唯一美中不足的是，頸部顯得有些空。

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李一桐同樣也選擇一條Tube Dress，珊瑚藍的薄紗與上身的珠片刺繡，在燈光的照射下閃閃發光，眼部與頸部都貼有亮片加以裝飾，似是剛剛褪去魚尾的美人魚。

最後壓軸出場的是今屆的「金鷹女神」宋茜，她在眾多Dancers的「仰望」下，身着金光羽衣頭戴皇冠從天而降，揮動雙臂，展翅高飛。然而，不知道是服裝的原因還是宋茜身材發福，整個造型顯得又肥又矮，四肢又短又粗，且髮型太過隨意，似頭盔多過皇冠，沒有任何驚艷的感覺，因此慘被網友封為「最醜金鷹女神」。

這套禮服真是敗筆。（微博@扒星君）

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