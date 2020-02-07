【下一站是幸福】宋茜角色是樂壇天后？　編劇用一點埋伏筆

原本劇中宋茜與宋威龍上演一段相差10歲姊弟戀的戲份讓觀眾非常受落，但宋茜一邊說要找到令自己心動的真愛，但當宋威龍出現時，她又礙於世俗的眼光不願公開男朋友，甚至還要找異性王耀慶扮情侶，結果同宋威龍分手後，轉眼又同王耀慶拍拖，遭劇迷狠批荒唐，甚至擔心會淪為「狗血劇」。

宋茜礙於顏面不肯公開與宋威龍戀情，還讓事業有成的王耀慶假扮自己男友，網友大鬧「嘔心」。（視頻截圖）

儘管如此，劇集的話題性依然十足，幾乎日日登上熱搜排行榜。日前，有眼尖的網友發現，宋茜在劇中睡房中擺放了王菲的照片，因此聯想到王菲的感情經歷，與「賀繁星」似乎如出一轍，有網友講到：「她的戀愛就是天后的低配版本。先跟小11歲的小天王愛得轟轟烈烈，因誤會分手，嫁給別人，離婚後又與小天王復合。」猜測這是編劇埋下的伏筆。

宋茜的房內擺有王菲的照片，令觀眾聯想到角色的原型是王菲。（微博@吃瓜少年日爆社）

眾所周知，在21世紀初，王菲與謝霆鋒的姊弟戀轟動整個娛樂圈，兩人相差11歲，公開戀情後的3年中經歷了分分合合，然後便各自組建家庭，雖然李亞鵬也小王菲2歲，但相對於當年的謝霆鋒確是要成熟些。而當王菲與謝霆鋒都分別離婚後，兩人又重修舊好。網友續指道，「賀繁星」與王菲的共同之處還在於堅持自己內心的想法，活得瀟灑自如，有一顆「少女心」。

不知道有追劇的觀眾是否聯想到了王菲呢？（微博@幻樂之城）

這個話題引起不少劇迷共鳴，表示「我也想到了」，但也人認為「賀繁星哪有天后坦蕩啊，主動公開姊弟戀」，還有網友感嘆到「賀繁星就是雙商低，表達有問題，但顧慮、想法都很正常客觀，不是所有女生都有王菲那樣的勇氣和魄力」等。

網友大鬧宋茜扮演的賀繁星是渣女。（微博@電視劇下一站是幸福）