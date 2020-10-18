台灣百大網紅琪琪揭恐怖情史　慘遭內地男友軟禁床下藏刀

台灣百大網紅之中的琪琪日前接受訪問，大方分享她的網紅人生。她坦言身為網紅好處多多，很多消費都能換成業配折抵，從吃美食到美髮、美甲，甚至整形都可以代言。她光是從B罩杯升級到E罩杯粗估就要60萬（台幣、下同），投資在自己身上累積超過百萬，幾乎省下一桶金。

琪琪因為天生吃不胖， 153公分只有35公斤 ，讓她為了身材下了不少苦功。全身大改造後她的星運大開，立刻獲得雜誌封面的邀約，在網拍事業上活躍了七年。琪琪坦言走紅後也有壞處，不僅追求者極少，還有可怕的跟蹤狂如影隨形，私生活也容易被放大檢視，有次她發了不正經的地震文，沒想到引起輿論，還為此重新發文道歉。

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她過去曾遇到恐怖情人，兩年前在國外時，意外發現內地男友家裡床鋪下面有一把開山刀，沙發下還藏著槍。當時的男友情緒管理很差，只要心情不好就會亂摔東西，琪琪因為人生地不熟，不知如何求救，後來甚至遭到男友軟禁，把她的鞋子藏在冰箱上，讓她無法外出。

後來新冠肺炎（COVID19）疫情爆發，她以回台防疫為由，終於擺脫恐怖前任。現在的琪琪擁有幸福感情，她自己主動出擊，追到孝順又自愛的男友，自豪調教成功，令姊妹淘好羨慕。

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