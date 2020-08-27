網民票選一夜情對象　性感美女奎丁穩奪冠軍　兩歲台灣網紅都上榜

台灣元祖級網紅蔡阿嘎日前舉行網路投票「情人節最想跟哪位YouTuber一夜情？」，選在七夕情人節這天公開投票結果，而蔡阿嘎這次沒有入選，還被笑稱是很有公信力的投票結果，不過兒子蔡桃貴卻入選，讓蔡阿嘎與二伯兩人快昏倒。

按圖即睇網民最想跟哪位YouTuber一夜情▼▼▼

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蔡阿嘎這次舉行的網路投票分為「男生最想跟她一夜情的YouTuber」、「女生最想跟他一夜情的YouTuber」、「男同志最想跟他一夜情的YouTuber」、「女同志最想跟她一夜情的YouTuber」等四個投票，七夕情人節這天公開投票結果的影片，男生最想要一夜情的YouTuber由奎丁獲得冠軍，蔡阿嘎的老婆二伯獲得第七名，不過慘被蔡阿嘎虧「說身材沒身材，說年紀你應該是最大的。」

男生最想要一夜情的YouTuber由奎丁獲得冠軍！點圖看奎丁美照▼▼▼

而女生想要一夜情的Youtuber則是由七月半的阿傑拔得頭籌，不過蔡阿嘎的兒子蔡桃貴則位居第二名，讓夫妻倆傻眼無言，忍不住表示「想要對一個2歲小孩一夜情幹嘛？」；再來男同志最想要一夜情的Youtuber由阿滴成為男同志天菜，而他同時也是女生想要一夜情的Youtuber中的第三名，看來阿滴的魅力男女通吃；女同志最想要一夜情的Youtuber則是由女同志情侶中的貝拉摘下后冠。

阿滴成為男同志票選最想要一夜情的Youtuber▼▼▼

網友看到蔡桃貴入榜忍不住笑稱「不管什麼榜，桃貴總名列前茅」、「桃貴？警察先生，就是這些人」、「桃貴在這榜單上感覺真是奇妙」、「沒想到這麼多女孩兒，都想被警察北北逮捕！！！各位請再忍忍16年」，還有網友表示「選貴貴是想跟貴貴一起玩照顧貴貴當保母，沒有其他想法」。

蔡桃貴入選女生票選最想要一夜情的Youtuber第二名▼▼▼

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