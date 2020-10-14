台灣百大網紅齊出寫真　集體撞樣似倒模？網民焦點卻是子涵一字馬

「媚娘兒2020台灣百大網紅聯名寫真」即將在台灣舉辦見面會，集結百位IG人氣美女，包括翁子涵、天燈妹、香菱、美麗妄娜、蕾菈、李小星、蔡譯心、李花、謝立琪、沈琪琪、鄭若青、邱默默、青青、Jeannine珍琳、Abbie黃艾比、啾啾等網紅，準備在台北華山同台比美。

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久未公開露面的辣模翁子涵走過與連千毅的糾纏風波，專心經營個人事業。她擁有高挑身材，天使臉蛋魔鬼S曲線，在IG中從不吝於展現E級棒美胸，最近PO出鋼管舞「超級一字馬」影片，讓人驚嘆她的柔軟度，這次她在聯名寫真中以冶豔黑色蕾絲內衣造型登場，誘惑力十足，預計當天出席將吸引上千粉絲簽名拍照。

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IG人氣41萬粉絲的李小星出道10年，目前是百大女性DJ全世界排行24、亞洲排行第3。工作有成的她已經在台北信義區買小坪數預購屋，讓自己成為有殼一族。李小星回憶工作甘苦時說：「有次因為擔任車展模特兒廠商提供的高跟鞋不合腳連續九天都要站八小時，到後來雙腳磨破皮，感覺腳都要廢掉了，覺得用生命在賺錢。有次去擔任婚禮伴舞，還被主辦單位呼來喚去當最會後派對的陪酒小姐，覺得工作很不被重視也很耗費時間和精力，曾經兼了多份工作白天外拍、當外場主持人、晚上當夜店DANCER、DJ 讓身體無法負荷出現大量皮蛇、白斑，醫生一度宣告無法痊癒，因為免疫力已經被破壞。」

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李小星說：「那時候嚇死了，真的連遮暇膏都蓋不住白斑，一度以淚洗面覺得世界末日，後來開始改變身活作息，讓身體好好休養，還好現在都痊癒，這次的寫真集照片自己很滿意，一想到百位網美共同出席在華山文創園區舉辦的簽書會，請粉絲一定要到場見證這歷史的一刻。」

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