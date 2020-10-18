【錦繡南歌】李沁童年氣質出眾超靚女　秦昊9歲已生得顯老冇變過

無綫熱播中的內地劇《錦繡南歌》愈播愈緊湊，不少觀眾因為女主角李沁的高顏值關係而收看該劇，因而靠她頂住收視節節上升。其實李沁從小就是美人胚子由細靚到大，除了她之外劇中還有幾位主演亦如是，但有一位長大之後崩壞，我們一起來看看吧！

李沁的古裝扮相非常出色。（戚跡微博圖片）

李沁由細靚到大

在劇中李沁無論是武打造型還是以沈家大小姐的裝束示人，她幾乎都駕馭得起，對得起「古裝女神」的稱號。而翻看她小時候的照片，嬰兒時期的她非常可愛，雖然當時五官還未長開，但絕對是一位人見人愛的小女孩。到了慢慢長大一些她的五官慢慢變得立體， 擁有一雙水汪汪的大眼睛與高高的鼻子﹑而且臉型更是屬瓜子臉，如此的搭配已經是美人一名，加上她天生散發的清冷氣質，小孩時期外表就已經非常出眾。

嬰兒時期的李沁好可愛。（李沁工作窒微博圖片﹑你要學會自律啊微博圖片）

在學時期學習崑曲的她正旦扮相更是唯妙唯肖，一顰一笑都非常出色，根本是一位非常有古典美的女子。即使到現在30歲的她，外貌依然出眾留了一頭長捲髮特別有女人味，高顏值的外型令她在內地娛樂圈吃得香，近年更因為多部劇集走紅，人氣極高。

正旦裝呈現古典美。（沁人心脾的菇涼微博圖片）

田曦薇自小有星味

除了李沁之外還有22歲的田曦薇，在劇中出演陸婉的她是一位大家閏秀，溫柔動人又可愛，特別是她一雙眼睛又圓又大特別有神。而她小時候亦是一位可人兒，眼見她的童年照身穿粉紅色系衣服的她好可愛，當時五官已經長得立體，特別是眼睛，炯炯有神，可以說是濃眉大眼的女孩，而且還很會擺Pose從小就有星味，難怪長大之後在學時期是校花。

現在22歲的她五官比起從前立體，依然給人一種可愛感，特別在微笑的時候非常迷人，有一種日系可愛feel，外型是不少男性會喜歡的類型。

田曦薇小時候的眼睛又圓又大已經是標準美女。（田曦薇微博圖片﹑《錦繡南歌》微博圖片）

谷嘉誠十足小小模特兒

另外，在劇中多次出手相救沈驪歌（李沁飾）的大好人劉義宣（谷嘉誠飾），他從小到大就是一名靚仔。翻看他的童年照眼見他眉清目秀，從小就擁有一雙大大的雙眼皮﹑高鼻子，外型非常出色。在學時期還打扮得非常有型去拍照，似足一位小小模特兒，絕對是遺傳了父母的良好基因。

谷嘉誠小時候的顏值好高的。（戚跡微博圖片）

而現年28歲的他五官變得更立體，臉型屬於最完美的鵝蛋臉，濃眉大眼更被網友指同台灣男星周湯豪相似。正因為谷嘉誠外型出色關係，在參加綜藝節目時獲得青睞，最終獲組男團「X玖少年團」出道。另外，他的身材亦非常出色，擁有壯碩的二頭肌﹑胸肌﹑背肌等，絕對是一位360度零死角的偶像。

谷嘉誠小時候已經有星味。（網上圖片）

秦昊樣貌改變不大

以上幾位從小靚到大，但男主角秦昊就屬樣貌沒有變過的人。眼見他的童年照剪了平頭裝的他好成熟，當時9 歲的他少了一種小孩的稚氣感，整體比起同年齡的小朋友成熟，外貌亦同現在沒有太大分別。現在42 歲的他亦只是多了一份成熟男人味而已，沒有太大改變。

秦昊樣貌沒有變過似的。（秦昊微博圖片﹑戚跡微博圖片）

戚跡由貴族王子變粗獷男

但劇中的男配角陸遠（戚跡飾）就似乎最崩壞，嬰兒時期的他眼睛圓滾滾顯得有神，看起來非常可愛。到他慢慢長大一些五官變得立體，身穿西裝手插口袋的他有一種貴氣氣質，緬靦地微笑外型非常出色。

戚跡小時候是靚仔一名。（戚跡微博圖片）

但如今37 歲的他卻少了當年的王子氣息，不是一位眉清目秀的美男子，反而是屬於較為粗獷的外型。樣貌顯得較為老似足40歲以上的男人，但他的身高非常高有185CM，身高為他加了不少分數，算是型男一名。

戚跡小時候有貴族氣息。（最愛大堡主微博圖片﹑戚跡微博圖片）

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