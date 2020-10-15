錦繡南歌｜5位靠老婆上位男人　秦昊演變態突圍張晉成功夫巨星

無綫熱播中的內地劇《錦繡南歌》愈來愈受歡迎，當中除了女主角李沁的高顏值吸引觀眾之外，男主角秦昊的好演技亦獲得不少讚賞。今年爆紅的他事實上在圈中浮沉多年，大家只覺得他是一位不紅的戲骨而已，甚至認為他只是一位靠老婆而出名的男明星。可是他今年逆襲成功變成了擁有自己姓名的男主角，除了他之外圈中還有幾位男明星的命運同他一樣，可是有一位至今仍然沒有代表作。

秦昊的好演技大家有目共睹。（《錦繡南歌》微博圖片）

出道至今已經20年的秦昊，自中央戲劇學院畢業之後就接拍電視劇而出道，可是在電視圈一直不紅。反而專攻電影以拍文藝片為主，作品《青紅》﹑《春風沉醉的夜晚》﹑《日照重慶》等先後入圍「康城電影節」主競賽單元，雖然小有名氣但仍然未完全令大眾所認識。

今年因為《隱秘的角落》而走紅。（《隱秘的角落》微博圖片）

所以在好多時候大家對他的印象只是一位不紅的戲骨而已，但直到2014年同台灣女星伊能靜相戀，後在2015年二人結婚，外界才慢慢對他有所了解。但因為他的名氣不及伊能靜，所以外界大多會以「伊能静的老公」來稱呼他。可是在今年他靠一部網劇《隱秘的角落》而走紅，該劇令他無間斷登上微博熱搜，飾演的張東升不少對白令觀眾印象深刻，該劇至今在「豆瓣」評分有8.9 分相當之高。

因為人氣急升之後，亦傳出他身價暴漲片約不斷。還不時獲邀上綜藝節目，現在他已經不再是活在伊能靜名氣下的秦昊，而是一位可以叫得出「秦昊」這個屬於自己姓名的大明星。

早年他被人形象只是「伊能静的老公」而已。（秦昊微博圖片）

除了秦昊之外還有內地明星張晉，他早年因為蔡少芬的關係而為人熟悉。在未同蔡少芬相戀的時候，他只是一位極為普通的男演員而已，雖然在許多影視作品中演出，但都只不過是做替身﹑配角而已，根本不知道他的存在。但因為之後同蔡少芬戀愛到結婚，他才為人所認識，當時蔡少芬已經是一線女星，所以大家自然而然就會用他是「蔡少芬老公」來形容他。

但直到2014年張晉就為自己爭了一口氣，拍攝王家衛導演電影《一代宗師》的他，在「第33屆香港電影金像獎」中奪得「最佳男配角」，令他名氣大增改變了自己的命運。隨後又以《殺破狼II》﹑《葉問3》再提名「最佳男配角」，奠定他在電影界的位置，至今依然以拍電影為主。

張晉因為電影《一代宗師》走紅。（視覺中國）

還有內地歌手張傑，2004年參加《我型我秀》而出道，可是出了第一張專輯之後仍然不紅。後來在2007年參加男子選秀節目《快樂男聲》令他受關注，當時已經同內地女星謝娜傅緋聞，甚至邀請她擔任助演嘉賓，令他更比關注。當時謝娜的名氣非常高，所以當時有不少傳聞指他靠謝娜博上位，但無可否認他是得到關注。

最終在《快樂男聲》中奪得第四名而出道，而在往後一段時間他發展得相當不俗，不時上謝娜的節目女方似不潰餘力地幫助他。到2007 年二人相戀2011 年結婚，張傑這個名更常出現大家眼前。但直到2008 年他推出專輯《明天過後》大受歡迎，繼而其中不少單曲唱到街知巷聞，分別在許多頒獎禮上獲得不少獎項，奠定他流行音樂天王的位置。

張傑已經成為流行音樂天王。（視覺中國）

而內地明星文章在2005年拍電視劇出道，當時他只是做配角而已沒有太大名氣。繼而在2006年拍攝劇集《奮鬥》的時候就同劇中女演員馬伊琍發展成戀人關係而為人熟悉。當時女方早已出名，所以大家會覺得女強男弱，到後來在2008年二人結婚，文章的資源滿滿陸續拍了不少劇集，其中憑電視劇《裸婚時代》而成名，奪得「2011年國劇盛典」最佳男演員，又憑電影《失戀33天》而再闖出名堂，憑王小賤一角獲得「第31屆大眾電影百花獎」最佳男演員獎，奠定了他在圈中的一線地位。

目前二人已經離婚。（視覺中國）

但38歲的張倫碩就似乎沒有他們來得幸運，2007年因為參加節目《超級新秀》獲得全國總冠軍出道的他，就往音樂方向前往推出單曲，可是紅不起來。往後他就不斷參加比賽仍然難得到關注，直到2011年有劇拍的他名氣依然沒有太大改變。

但直到2015年他參加綜藝節目《如果愛》，獲安排同女星鍾麗緹出演一對戀人，在節目中體驗真實戀人的生活，沒想到因為節目二人產生情結相戀。在這個時候大家才真正知道他的存在，後來他在2016 年就同鍾麗緹求婚同年11月結婚，令他有更多機會亮相不同平台的綜藝節目，就好似《爸爸去哪兒》﹑《我最愛的女人們》等。但只有綜藝節目而已，至今仍然沒有代表作，眼見目前維基的顯示，他目前沒有劇集在拍攝，連最新的綜藝節目亦沒有，看來在等工作中，希望張倫碩不要放棄終有一會闖出屬於自己的一片天空。

張倫碩至今似乎還沒走出自己一片天。（《我最愛的女人們》微博圖片）