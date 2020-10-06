【錦繡南歌】靠李沁高顏值頂住收視　內地劇原來唔係套套掂

無綫（TVB）在黃金時段播放的內地古裝劇《錦繡南歌》愈來愈受歡迎，從一開始不受網友期待預示收視會向下走，到最近因為女主角李沁的高顏值獲得大家喜愛，因此不少人為她而收看劇集，致使收視率有上升的趨勢，平均有19.9點，最高則有22.7點（第一周），從這個走向判斷該劇的全劇平均收視應該不會太低。而回望過去TVB近五年播放的內地古裝劇成績，始終是宮鬥劇獲勝，《延禧攻略》全劇平均有31點勇奪第一名，而最差的則是…繼續看下去吧！

李沁深受香港觀眾歡迎。（《錦繡南歌》微博圖片）

內地製作的古裝劇一向冠絕兩岸三地，而TVB亦深明這個道理，所以在黃金時段播放的內地古裝劇都是經過精挑細選的，當中獲得高收視的不外乎是武俠劇同宮鬥劇。就好似2015年播放的《武媚娘傳奇》，當年掀起一陣追劇熱潮，除了劇中故事內容吸引，雲集大量紅星之外，最重要是劇中女演員的唐朝服裝非常性感而掀起討論，所以一開播第一周收視平均已經有24 點，最高有26點，全劇平均更錄得26.25 點，成為五年內獲得第三名佳績的內地古裝劇。

《武媚娘傳奇》在當時掀起追劇潮。（《武媚娘傳奇》微博圖片）

而第二名則在2019 年播放的新版《倚天屠龍記》，除了有大家熟悉的許雅婷﹑周海媚﹑樊少皇等人演出帶起收視之外，女主角陳鈺琪飾演的趙敏活靈活現深得大家喜愛，令到劇集一直高收，全劇平均收視達27 點成為第二名高分的內地古裝劇。

排在第一名的就是2018年播放的《延禧攻略》，因為故事圍繞後宮爭寵問題，女人與女人之間的爾虞我詐，引起觀眾關注特別是一班師奶，另外因為有大家熟悉的佘詩曼主演，所以令劇集大受歡迎，在香港掀起《延禧》潮，全劇平均有31點非常之高。有見及此無綫更大手筆邀請劇中主演來港造勢，是近年唯一一部內地劇有如此待遇。

陳鈺琪飾演的趙敏活靈活現深得大家喜愛。（《倚天屠龍記》微博圖片）

《延禧攻略》全劇平均有31點，非常之高。（《延禧攻略》微博圖片）

第四名就是去年播放的《慶餘年》，因為劇集故事新穎需要推理關係，令到觀眾有意慾猜測下去，而且女主角李沁顏值又高，受到許多討論所以一開播收視已高達26點（第一周）相當高，全劇平均達25 點。第五名則是吳謹言主演的《皓鑭傳》，趁着香港觀眾對她熟悉，果不然收視不俗全劇平均有24 點 ，並列的還有2017年播放的《射鵰英雄傳》，因為有呂良偉﹑苗僑偉等人主演，所以吸引觀眾關注，之後因為女主角李一桐的演技受到讚賞，更獲封「最美黃蓉」稱號，全劇平均錄得24點成績不俗。第六名就是韓東君的《無心法師》，捉妖題材甚是吸引全劇平均有21.6 點。

《慶餘年》女主角李沁顏值好高。（《慶餘年》微博圖片）

而第七名就是去年播放的《鳳弈》，雖然有視帝黎耀祥的加持，可是因為劇中演員香港人較陌生，而且故事背景設定在「東梁」時代，大家較為陌生所以掀不起追看潮，全劇平均收視只有18 點而已 ，曾錄得最低16點 。

排在最後一名的就是由胡歌主演的《瑯琊榜》，該劇集全劇平均收視同樣是18 點，可是最低曾跌至15.8點 ，創下TVB黃金時段播映外購劇集最低的收視紀錄。而TVB為了救亡，更加更到逢周六、日晚連播兩集，變相將《琅琊榜》加快播完就算。事實上，該劇的演員陣容不俗，可是節奏太慢而且人物關係混亂，令看習慣淺白易明的香港觀眾難追上，自然大家就放棄追看。

黎耀祥加持收視都沒辦法提高。（《鳳弈》微博圖片）

胡歌主演的《瑯琊榜》創下最低收視紀錄。（《瑯琊榜》微博圖片）

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