星級日日瘦│連詩雅分享韓國大熱ABC汁　連飲21日腰瘦11cm

連詩雅（Shiga）一向對美容瘦身相當有心得，近日她在內地社交平台分享韓國大熱的瘦身飲品「ABC汁」，被譽為「奇蹟般的減肥果汁」。據說很多荷里活明星都用來取代早餐減肥，連續飲21日，腰圍可瘦11cm，非常吸引！

Shiga日前分享韓國大熱的ABC果汁，減肥效果顯著。（影片截圖）

「ABC汁」是其所需的製作材料名稱組成，包括蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），Shiga教大家如何炮製這款減肥果汁，點擊圖片了解：

韓國節目實測連續飲用3周 腰圍瘦11cm

有指荷里活明星如Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow、Brad Pitt等人都以ABC果汁來減肥，有韓國節目找來嘉賓洪信愛進行3星期實測，結果相當驚人！洪信愛每天以330ml 的ABC果汁代替早餐，腰圍減了11cm，體重下降了2kg，整個人看起來更纖薄，而且氣色變得更好。不過洪信愛也有做運動，每日行一萬步，以及一周2至3次20分鐘慢跑，而這個是她本來的日常習慣，搭配ABC果汁之後，減肥效果非常顯著。

「ABC果汁」是近期最流行的減肥飲品。（tvN截圖）

洪信愛連續飲用ABC果汁3個星後，明顯消瘦不少，尤其雙下巴明顯消失，看起來也更年輕。（tvN截圖）

這杯果汁不需要隔渣，紅菜頭、甘筍及蘋果都含豐富的膳食纖維，促進腸道消化，紅菜頭中的花色苷、花青素，紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素，都有效促進新陳代謝。

飲用注意事項

不過血壓低及腎病人士不宜飲用太多，同時注意紅菜頭含有硝酸鹽，硝酸鹽本是無害，但當紅菜頭汁滋生細菌後就會將硝酸鹽轉化成致癌的亞硝酸鹽，所以要注意存放紅菜頭汁，最好現窄現飲。一杯果汁的熱量未必足夠，營養師建議搭配一隻雞蛋，增加蛋白質及熱量。

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