1圈圈｜吳家麗曾當街被罵狐狸精　入行零緋聞從未愛上對手

現年56歲的金馬影后吳家麗日前接受電台節目《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，對於自己入行初期多次被安排演出妓女、情婦等壞女人的角色，吳家麗就直言自己的外形的確比較有機心以及艷麗，她更提到在《季節》飾演演破壞顏國樑林建明夫妻的狐狸精，曾試過當街被罵：「當年《季節》好hit，試過同媽媽行超巿，某師奶對住我話：『佢咪果隻嘢囉！』聽完好唔開心，因為我阿媽喺隔離，我知道我被人鬧係因為演得好，冇所謂，但我擔心阿媽，怕佢心想點解要生個女出來俾人鬧！」

吳家麗接受電台節目《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。(影片截圖)

《熟女強人》胡杏兒吳家麗視后影后首度合作。（IG：@ngkinhung）

吳家麗雖曾與梁朝偉和周潤發等不少男神有對手戲，但她稱從沒有戲假情真，因此沒有跟圈中人拍過拖：「話你知，當年我拍太多戲，首先，我好叻好快食番啲嘢，呢一套拍完就立即忘記，事關馬上就要投入另一齣戲；其二，觀眾只睇到我對手，譬如發仔（周潤發）、萬子（萬梓良）、劉德華等好型好靚仔一面，而我cut機後就會見到佢哋私底下嘅樣，唔係話佢哋私下唔好，但我只會欣賞佢哋專業及演戲，唔會聯想佢哋係我嘅男朋友。」

56歲的吳家麗風韻猶存，依然性感。（01娛樂/葉志明攝）

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入行以來，吳家麗只公開過與督察前男友王永基有過一段十年情，但二人分手五年後，男方突然於98年集訓中猝死，吳家麗稱：「我覺得好戲劇化，但可能我演戲好識掉嘢，當然佢喺我生命中有美好嘅回憶。」

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