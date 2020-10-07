陳凱琳拍檔雪姨入手林燕妮寶馬山單位　950萬成交一炮過畀超霸氣

陳凱琳的生意伙伴兼人氣KOL雪姨（Snow E）日前就透露自己半年前成功以市價平200萬的價錢，一炮過以950萬買下寶馬山花園一個低層開價1150萬的單位，成為全年最平成交，而該單位正正就是已故「香江才女」林燕妮曾持有的。

雪姨與陳凱琳是閨密兼生意拍檔！（IG/@snowqueenhk）

雪姨透露當時地產經紀向她表示寶馬山花園有一個低層單位，開價1150萬，建築面積715呎，實用面積567呎，前業主是已故名人，加上得知現在業主趕住搞遺產稅和緊急賣掉所有資產，雪姨就劈價900萬，但遭業主拒絕。之後她使出第二招，用一張950萬的支票引誘業主，就成功在12小時內成交，但整過程雪姨並未親身驗樓。

點撃下圖逐格睇單位！

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而該單位在林燕妮2018年逝世後，進利過拍賣，忠誠拍賣行曾以1,280萬元，每呎叫價22,575元，叫價高市價近1成至2成，最終流拍未能成交。想不到最後由雪姨以950萬成交，難怪不少網民都大讚雪姨夠霸氣，完勝林作女友裕美買新樓，一炮過比首期。

被譽為才女的林燕妮因肺癌於2018年在養和醫院離世，享年75歲。（VCG）

獲網民激讚完勝裕美一炮過比首期！（IG/@jolamchok）

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