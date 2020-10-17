宋茜曬9張泳衣相力證身材好　反激嬲網友：每隻字都在含沙射影

第13屆金鷹節開幕式晚會於昨晚（16日）舉行，33歲宋茜作為「金鷹女神」壓軸出場，想不到驚嚇多過驚艷，或者遭到禮服的拖累，一時間「肥」、「壯」、「土」成為了她的代名詞，更被嘲為「最醜金鷹女神」。

宋茜的禮服有近15kg重。（VCG）

原本宋茜擔任今屆的「金鷹女神」就受到很大爭議，無論作品同演技都比不過其他幾位同場競爭的演員，認為她名不副實。而有關宋茜身材的討論也一直在網絡發酵，今日（17日）更有「迪麗熱巴金鷹女神」的話題登上熱搜，真是一時激起千層浪。對於種種吐槽，宋茜似乎也不甘示弱，直接在微博曬出9張身穿CHANEL黑白泳衣的照片，寫到：「Hi~閒嗎，來玩水啊。」疑似回應抨擊。

看似自嘲，但不難看出有些指責網友之意。（微博截圖）

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雖然這一輯相受到不少網友大讚身材好，但也有網友不買賬，直指宋茜情商低、格局小，一點也不大氣，因為這幾句說話全部是在含沙射影，「閒」似乎是不滿大家對她身材的評價，「玩水」可能是在回應刷票奪「金鷹女神」等，反而顯得更尷尬，令人覺得此地無銀三百兩。

其實女星的身材一向都是大眾討論的話題，無論高矮肥瘦，健康才是最重要，現在很多網友也不似以前般苛刻，一定要求瘦骨嶙峋，而宋茜本身是跳舞出身，腿部的肌肉自然比較多，身材都算是均勻，可能真的是因為禮服才顯肥，作為備受矚目的「金鷹女神」，網友也期待了很久，因此難免熱議一番。但由宋茜的回應不難看出，她應該很在意大家的評價，只是這幾句說話似乎不太聰明，加之她回國後雖然資源不錯，但無論演技、唱歌，甚至是她最擅長的跳舞都未有進步，才會在網友心目中的印象大打折扣，這個回應真是賠了夫人又折兵。