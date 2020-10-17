安以軒收6億別墅千萬首飾備受寵愛　澄清老公送前妻女兒18億傳聞

台灣女星安以軒2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，婚後誕下寶貝仔66，今年6月宣布懷有第二胎，家中即將迎來一位新成員。但早前有報道指陳榮煉對前妻同女兒都十分大方，除了送上豪華遊艇之外，還分了兩成股份給女兒，估計至少70億新台幣（約18億港元）資產。今日（17日）安以軒透過工作室發表聲明，澄清都屬不實報道，希望外界勿再轉載。

安以軒透過工作室發表聲明。（微博@安以軒工作室）

安以軒婚後一直過着幸福少奶奶的生活，早前更意外曝光了豪宅的佈置及擺設。（微博@安以軒）

點撃下圖逐格睇豪宅佈置：

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據知早在安以軒與陳榮煉結婚時，就有傳媒報道陳榮煉曾有過一段婚姻，與前妻育有一個女，隨後安以軒透過經理人回應老公過往沒有婚姻記錄，雙方是第一次結婚。而婚後陳榮煉對安以軒亦寵愛有加，有傳他在太太誕下囝囝後，豪擲6億港元於澳門氹仔買下「星玥」的4棟獨立別墅作為禮物，慰勞太太為家庭的辛苦付出。在安以軒38歲生日時，陳榮煉送了一條英國珠寶品牌GRAFF的鑽石項鏈，估計價值至少1,500萬港元。早前她過40歲生日時更大曬價值約380萬台幣（約港幣102萬元）的Rolex鑽錶，可見陳榮煉出手非常闊綽！

安以軒早前邀請了一眾圈中好友開Party慶祝40歲生日。（微博＠安以軒）

安以軒38歲生日時收到老公陳榮煉送的一條鑽石項鏈，估計價值至少1,500萬港元。（微博@安以軒）

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