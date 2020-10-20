高海寧飛北京拍劇分享隔離生活　講到美食即兩眼放光獲讚超可愛

高海寧（高Ling）近期在TVB連續有四套劇播出，被視為今年台慶頒獎禮的視后大熱人選，她更因為客串演出內地劇集《三十而已》成功打開知名度，連月來密密在抖音、小紅書等社交平台與內地粉絲互動。早前高Ling飛到北京開工，她還特別拍攝了一條短片，同大家分享她的隔離生活！

高海寧因為客串劇集《三十而已》成功在內地打開知名度。（微博@高海寧）

重溫高Ling在各套劇的演出：

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高Ling透露今次去北京是拍劇，現時在一間酒店隔離，雖然房間不大，但乾净整潔，她還帶齊了日用品，包括床單、消毒用品、眼罩、護膚品、健身器材等等，應有盡有。高Ling要在房內度過14日的隔離生活，原本她都擔心會覺得無聊，但目前感覺幾好：「因為平常的工作時間都比較忙，然後每天都有通告，有忙不完的東西，然後朋友也會趁着可能你有些空檔的時間約你出去吃個飯啊，聊個天啊怎麼樣，但這14天我覺得是一個很好的空間讓自己真正地放鬆，跟自己學會相處和交流一下。」

高Ling隔離當放假！（影片截圖）

點擊下圖睇高Ling的隔離生活：

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高Ling今次可以好好享受得來不易的14日假期，但她最滿意的就是伙食方面，她更一一同大家介紹她的一日三餐，高Ling一講到美食即時變得超興奮，兩眼放光，超真實的反應獲網民激讚可愛：「姐姐好有氣質好可愛」、「性格好好」、「漂亮又親切」、「越來越喜歡你」！

高Ling都有可愛一面！（影片截圖）