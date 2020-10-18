30歲百億千金余晚晚係何超盈閨蜜　上海7300呎豪宅奢侈品收藏極多

近期「上海名媛群」事件在網上掀起熱議，群組內的成員透過拼單的方式住豪華酒店，揹名牌手袋，甚至連名牌襪都輪流着，令人大開眼界。但隨着群組的聊天記錄曝光，發現原來所謂的「名媛」都是偽裝出來的，引來外界嘲笑。不過現實中就有一位「真名媛」余晚晚（Wendy Yu）成為傳媒關注的對象，貴為亞洲木門大王千金的Wendy，除了是一位時尚名媛之外，更是一位投資達人！

余晚晚（Wendy Yu）是亞洲最大木門製造商「夢天集團」太子女。（IG@wendyyu_official）

現年30歲的Wendy在浙江出世，爸爸是亞洲最大木門製造商「夢天集團」的始創人兼董事長余靜淵，媽媽是一位投資商家。出身富裕的Wendy在15歲就到英國留學，就讀貴族私立寄宿學校Taunton School，成績優異的她曾獲頒英國國家高級數學挑戰賽金牌，隨後她在倫敦時裝學院（London College of Fashion）學習時尚管理，之後再於牛津大學及劍橋大學修讀投資和管理課程。

Wendy曾獲邀出席英國夏洛特王后舞會（Queen Charlotte's Ball）及紐約國際元媛舞會（International Debutante Ball）。（Getty Images）

Wendy與Victoria Beckham同場睇騷。（IG@wendyyu_official）

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身為富商女兒的Wendy很有商業頭腦，早在2015年就成立了投資公司Yu Holdings，她曾投資滴滴出行、ASAP54及時尚品牌Bottletop等公司，在2018年被福布斯列入「30歲以下最具影響力的30位傑出領袖」之一。Wendy對時裝產業十分感興趣，除了投資時尚品牌之外，她自2017年起連續三年出席有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala盛典，更多次獲邀到世界各地出席名人活動，同Victoria Beckham、楊冪、李宇春等同場睇騷。Wendy與賭王何鴻燊四房長女何超盈甚為老友，兩人不時一起出席活動，去年超盈舉行過大禮儀式時，Wendy就以好姊妹的身份出席！

Wendy與賭王何鴻燊四房長女何超盈一起出席英國Royal Ascot皇室賽馬會。（視覺中國）

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早前內地網紅「深夜徐老師」參觀了Wendy位於上海的豪宅，一共有三層，包括四房三廳六衛一廚，總面積達7300呎，更有一個露天天台。Wendy家中收藏了無數頂尖設計師的訂製禮服，還有各種款式的Hermès、Dior、Chanel等手袋，遇到鍾意的鞋，她會集齊所有顏色，而首飾、護膚品、化妝品、香水更是多不勝數，她還收藏了超過150隻限量款Barbie，連「深夜徐老師」都驚呼Wendy屋企就像博物館，大到7個鐘都行不完！

Wendy位於上海的豪宅一共有三層，總面積達7300呎。（IG@wendyyu_official）

早前內地網紅「深夜徐老師」參觀了Wendy的豪宅。（影片截圖）