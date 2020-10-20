大海男兒｜Phoebus被批「極大進步空間」　網民鬧：ViuTV簽錯人？

ViuTV全新旅遊系綜藝節目《大海男兒》由《全民造星II》誕生、ViuTV新簽下的寵兒Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）、Marco（葉振弘）以新人之姿擔綱主持，周一（19日）播出首集，觀眾評價平平，認為三個主持實在有太大的進步空間，懶音問題亦嚴重！網民紛紛批評George及Marco欠缺動力和積極性，態度亦有待改善。

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Marco在首集節目已經表示：「我唔期望喺節目挑戰啲乜，我嘅人生而家都幾舒服，為咩要挑戰唔舒服嘅嘢？」George划了2分53秒就開始抱怨，更不時看到他打哈欠的鏡頭，在登山的過程中：「X你個肺，明知我畏高，仲叫我行山！」對比之下，Phoebus積極的表現算是較突出：「我希望喺節目放盡去玩，唔好顧忌咁多！」他在節目最後亦感慨地表示第一次拍綜藝節目：「震撼了我的三觀，我果然還是有很多包袱！」雖然節目組將他們最真實的一面展示出來，不過似乎觀眾就不太受落。

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其實《大海男兒》的製作班底在ViuTV算是頗有名氣，去年討論度極高、廣受觀眾歡迎的綜藝節目《花姐ERROR遊》及《美女郊遊遊》均出自同一班底，今次臨危受命接下拍攝《大海男兒》的任務，令不少ViuTV忠實觀眾都頗為期待。雖然第一集見街後反應麻麻，可是厲害在有香港的靚景加持，預告之後拍攝的難度亦會隨之增加，大概就可以看到三位主持的「真面目」，亦希望之後可以看到三人的成長！