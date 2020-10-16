ERROR真心不和？　保錡阿Dee「排擠」193：我哋同佢唔係好熟！

雖然不少人均認為「香港樂壇已死」，抹殺他人的付出很容易，說這句話之前您有沒有認真去聽過最新的廣東歌？其實有一班本地音樂人仍在努力。旨在培訓36位本地有潛質的新晉作曲、填詞、編曲創作人的《埋班作樂》周四（15日）晚舉行了總結音樂會，讓觀眾見證行業中還是有許多有潛力又有實力的音樂人。

ERROR甫開場就唱出由Vince Fan（范嘉俊）作曲、詩詞（陳詩敏）填詞、Y.Siu（林祐陞）編曲、Edward Chan監製的《緊箍咒》，新冠肺炎肆虐，歌手們均久違再踏台板，他們皆異口同聲表示很是開心，193（郭嘉駿）說：「我哋一年前正正喺麥花臣搞Talkshow，竟然可以上返呢個台，有啲初戀嘅感覺。」除此以外，ERROR在電視屏幕一直以搞笑形象示人，隊長肥仔（梁業）表示：「大家都覺得我哋係搞笑KOL，終於喺呢個場合被承認為歌手！」

ERROR並不太在意被標籤為搞笑KOL：「標籤只係一個過程，慢慢嚟，至少會被記得，搞笑都辛苦㗎！」（梁碧玲攝）

疫情之下，演藝界大受影響，反觀在不少廣告都能看到ERROR的蹤影，他們認為皆因廣告商在《ERROR自救TV》中看到他們的表現，阿Dee（何啟華）就謙虛表示：「我覺得呢啲係功德累積落嚟嘅，保錡（吳保錡）見到每個客都同佢哋推銷搵我哋做嘢一定掂！」保錡笑言箇中秘訣：「我最近拍《鬼同你上位》，我同啲眾生係咁燒衣紙，搵七師傅幫緊你幫緊你！」眾人又十分識撈地大讚ViuTV，場面鬼馬，193更笑言若然TVB請人亦可致電他們的經理人，四子更表示想去參加《星夢傳奇》。

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說起193早前在個人IG寫千字文大呻被ERROR之名局限發展，問到其他成員有否看過，或因此影響感情，保錡隨即表示：「我Unfollow咗佢！」阿Dee續言：「193？唔係好熟喎！邊個193？」隊長肥仔打圓場表示只是炒作伎倆，指193出完Post就拍了兩集節目，他認為這是個值得的帖文，更打算接下來以此換工作：「每個月出一個Post，就每個月都有兩集節目拍！」193又補充：「唔開心抒發出嚟個人會舒服好多，但之後會後悔！」阿Dee總結道：「慶幸每個人都有表達自己嘅自由，佢講完狀態好，我哋四個就狀態好！」