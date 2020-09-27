《全民造星III》開鑼即被鬧爆　監製花姐無懼負評親解背後洋蔥

《全民造星III》周六（26日）舉行記者會，共有50名參賽者會見傳媒，監製花姐（黃慧君）在接受訪問時談到本季節目的原意：「疫情期間出面冇乜Job，MIRROR算係幸運兒中間都有工作機會，但我相信好多藝人都好慘，所以想借呢個平台畀入咗行嘅人有更多曝光率，希望可以共渡時艱。」《全民造星II》結束未夠一年，對於「炒冷飯」等網上評論，花姐就表示無懼負評，最重要的是節目質素，以及能幫助人：「隔籬台《香港小姐》都係一年一次！」

MIRROR在《全民造星II》回歸踢館，花姐就說這今季的賽制沒有這項安排：「MIRROR經過第二季已經成長咗好多，始終我想今季嘅焦點放返喺入咗行嘅參賽者度。」（資料圖片）

《全民造星III》開鑼，最為大眾所詬病的就不得不談「《造星II》參賽者／優勝者去咗邊？」作為導師的彭秀慧就解畫道：「一個人喺娛樂圈發展無論機會、資源有太多客觀因素，自己做電影亦面對好多艱難，開套戲都可能唔夠錢，公司都有佢考慮，《造星II》未必可以好似第一屆咁食到個Timing。」彭秀慧又說到《造星III》與第二季的處境不同，剛好為苦無平台的經紀公司、新人提供一個曝光渠道：「呢個出發點係善良嘅，亦係善用資源，我唔見都唔知呢個世界咁多人你係唔識，但簽咗公司，有太多人等待出道，但冇機會、冇錢、冇資源、冇人幫！」

彭秀慧又說到《造星III》與第二季的處景不同，剛好為苦無平台的經紀公司、新人提供一個曝光渠道。（梁碧玲攝）

《全民造星》前兩季都是全男班競賽，花姐亦曾明言不會做女版：「因為我會知道女人鍾意邊一種男人，所以我做節目比較容易控制；但同時我唔知男性鍾意咩類型嘅女性，所以我拒絕。」可是今季卻變成了男女混合賽，花姐坦言：「我而家都後悔！因為做男仔我淨係顧性格、角色、表演，但女仔外表上我要執得好細，我花咗好多力氣喺呢到。好彩MIRROR冇女仔，如果要我做女仔經理人，我應該會暈低。」

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