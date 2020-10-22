發光的姐姐｜佘詩曼進軍內地冇着數　拍TVB劇直踩18個鐘：差點死

近年積極在內地發展的佘詩曼（阿佘），除了拍劇之外，更密密參加綜藝節目，早前她獲邀上節目《發光的姐姐》時，大談參選港姐入行後的拍劇經歷，自言當初對拍戲一竅不通，更曾試過連續五日四夜冇瞓覺：「那會我差點死了，就沒命了真的，經過了那一次之後我就胖不了了。」

佘詩曼在與陳浩民拍攝劇集《江南京華夢》時，曾試過連續五日四夜冇瞓覺。（影片截圖）

阿佘在1997年參選港姐獲得季軍後就被TVB力捧，更被監製李添勝睇中飾演《雪山飛狐》中的女主角苗若蘭，但由於公司擔心初出茅廬的她擔大旗會有壓力，所以特別安排她入《生命有TAKE2》劇組，讓她先熟悉一下，她在劇中飾演郭耀明的老婆，但經驗尚淺的她完全無法投入劇情，哭不出來。之後阿佘擔正演出《雪山飛狐》，但就被批演技差兼雞仔聲：「他們就說我的聲音很輕、很小，人家收音師說『你可不可以大聲一點』，然後我就『好啊』，都是很輕。」

阿佘在演出《雪山飛狐》時被批演技差兼雞仔聲。（影片截圖）

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阿佘在TVB 14年來拍攝了多部劇集，但回想起當初的經歷，她就坦言不容易：「如果你是女一的話，你肯定是外景棚景都有的，16到18（小時）。其實為什麼說TVB出來的都是鐵人，就是因為這樣，是個很好的訓練我覺得，你經過了那段時間其實你出來什麼都不怕了。」直至2011年阿佘轉簽部頭約，並在2013年正式全面進軍內地市場，希望與更多不同的演員合作擦出新火花：「基本上在TVB所有的對手、導演、監製都差不多合作過了，所以我就缺乏了新鮮感。」

阿佘回顧當初的辛酸史。（影片截圖）

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曾憑着劇集《鳳凰四重奏》及《使徒行者》獲得視后的阿佘，演技備受肯定，她更笑言自己在內地的定位是一線演員，但原來視后都冇着數：「可能自己是一線的，但真的好的戲未必會落在我手上，因為競爭太大了，我又不會說普通話。」不過《延禧攻略》的熱播就令阿佘紅遍兩岸三地，發展愈來愈好！

《延禧攻略》令阿佘紅遍兩岸三地！（劇照）

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