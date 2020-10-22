使徒行者3｜苗僑偉再與黃翠如合作變化大　突然踢爆：整埋容返嚟

由林峯、苗僑偉（三哥）、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如及蔡思貝等主演的TVB台慶劇《使徒行者3》雖然要下個月才在香港正式播出，但觀眾可以率先在騰訊視頻及myTV Gold搶先收看。早前TVB安排了一眾演員出席發布會，期間更開Live同網民互動，現場氣氛熱烈，但三哥竟然突然大爆翠如整容，場面十分尷尬！

《使徒行者3》一眾演員早前出席發布會。（視覺中國）

黃翠如在《使徒行者2》中飾演臥底梅姐。（電視截圖）

點擊下圖重溫翠如的演出：

+ 15 + 15 + 15

三哥同翠如在《使徒行者2》中分別飾演卓Sir及臥底梅姐，今次在《使徒行者3》中劇情設定是在第二輯的十年後，一眾演員的身份及外形都不同，三哥亦直言翠如變化了不少：「《使徒2》嘅時候佢係個𡃁妹，鍾意搞搞震，有破壞冇建設，撞板又多。咁喺呢一輯裏面佢當然係成熟咗啦，過咗咁多年長大咗，佢又出咗去外地周圍走完，整埋容返嚟𠻹！」此言一出嚇到主持鄭衍峰即時「補鑊」：「個角色」！

苗僑偉（三哥）突然大爆翠如「整埋容返嚟」。（YouTube影片截圖）

翠如在《使徒行者3》中的造型成熟了不少。（YouTube影片截圖）

在劇中有一段三角戀：

+ 27 + 27 + 27

現年38歲的翠如近年愈來愈靚，加上招牌率真笑容，深受觀眾喜愛。但人紅是非多，不少網民質疑翠如容貌有變化，有消息指她獲高人教路整容，將鼻托高改運，更驚變「木偶鼻」，不過翠如曾在接受《香港01》訪問時否認：「其實我成個人最自滿就係我個鼻，由細到大媽咪話我呢個鼻，叫做『虎鼻』係有福嘅，我可以一百個肯定，唔心虛唔尷尬咁話畀你聽，我係唔會去整我個鼻嘅。」對於多次被外界質疑整容，翠如就一笑置之：「如果大家睇嘅時候有啲娛樂嘅話，我都覺唔係一件壞事。」相當豁達！

翠如近年多次被外界質疑整容，但她都一笑置之。（視覺中國）

點擊下圖睇有冇變化：