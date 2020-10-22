Amanda Obdam奪環球小姐泰國區桂冠　加泰混血兒獲讚「人間芭比」

一年一度的國際選美比賽「環球小姐」（Miss Universe）泰國賽區冠軍於日前出爐，由27歲的泰國加拿大混血兒Amanda Charlene Obdam（Amanda Obdam）奪得桂冠，她將代表泰國參加世界環球小姐總決賽。

27歲Amanda Charlene Obdam斬獲「環球小姐」泰國賽區冠軍。（Instagram@amanda.obdam）

Amanda Obdam 1993年出生於布吉，爸爸是荷蘭裔加拿大人，媽媽是華裔泰國人，擁有170cm高䠷身材的她比例優越，五官立體精緻，被盛讚為「人間芭比」，不過樣貌與氣質就多了幾分冷艷感。2015年，Amanda Obdam在多倫多大學（University of Toronto）以工商管理學士一級榮譽學位畢業，其後便開始選美生涯，同年就獲得「泰國環球小姐」（Miss Thailand World）Top 10；2016年代表布吉府出戰「泰國萬國小姐大賽」（Miss Grand Thailand），依然位列Top 10，還額外獲得「年度新秀獎」（Miss Rising Star）；其後，Amanda Obdam又代表泰國參選「2016國際城市旅遊小姐」（Miss Tourism Metropolitan International），並斬獲冠軍；在這之後，便是今個月的「環球小姐」泰國賽區冠軍。

Amanda Obdam的笑容非常親和。（Instagram@amanda.obdam）

值得一提的是，Amanda Obdam並不是瘦骨如柴的身材，下半身比較偏肌肉型，加之其小麥膚色，看上去非常健康。

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