【中國新說唱3】張靚穎造型無Hip-hop感　旗袍改良套裝成最大敗筆

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季已播出過大半，由開始就爭議不斷的張靚穎目前只剩下一位Rapper GALI，吳亦凡、潘瑋柏、GAI都尚有三位，不知道張靚穎有無機會入圍前三呢？

張靚穎戰隊唯一一位GALI。（微博@中國新說唱）

其實Hip-hop圈的人不多不少在穿衣搭配方面都個性十足，通常是選擇鬆身一些的服裝，風格比較復古、街頭或者運動，衛衣、波鞋、首飾、帽、墨鏡等，都是造型利器。而作為明星主理人，吳亦凡、潘瑋柏、GAI以及張靚穎的着衫也成為看點之一，有追看節目的網友應該都有發現，當中張靚穎的造型雖然不錯，但同其他幾位主理人以及節目風格似乎有些出入。

點擊下圖睇張靚穎在節目中的穿搭：

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總的來講，張靚穎在節目中很多時候都是着高踭涼鞋，髮型不是馬尾就是披散一頭長髮，幾乎無什麼變化，實在有些沉悶；其次她多是時裝裝束，相對來講比較成熟，但又缺少一些畫龍點睛的亮點，無太多Hip-hop的元素，節目中很難見到她穿衛衣、T-shirt或者牛仔等比較Casual的服飾，欠缺些動力與活力。但話說回來，張靚穎本身風格比較Jazz，這樣的穿搭很符合她本人。

張靚穎參與其他節目演出反而更Hip-hop些。（微博@張靚穎工作室）

回顧鄧紫棋（G.E.M.）前兩季參加節目時，一頭雷鬼辮已成為標誌，而服裝方面，通常都是鬆身又Casual的搭配，衛衣、Cap帽、頭巾、配飾等，看上去就很Hip-hop。雖然有些衫未必是屬於Fashion類，甚至有時有些怪誕，但這也恰巧塑造了一種另類風格：

而其他三位男主理人的搭配中，都有不少Hip-hop的元素，衛衣、牛仔、墨鏡等幾乎不離身，不過吳亦凡今季的衫比起往季也要「規矩」很多。

點擊下圖睇吳亦凡style：

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而GAI同潘瑋柏的風格都差不多，比較日常：