賴弘國與阿嬌離婚不甘被指「愛砲愛劈」提告？　網紅嘲：迫人封口

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阿嬌與有「醫界王陽明」之稱的台灣整容醫師賴弘國5月時被爆出離婚消息，立刻引發外界關注，網紅廣告小妹就曾在Facebook發文指他「愛砲也愛劈」，當時賴弘國就表明會對這些不實言論提告，如今傳出台北地檢署已發出傳票，但是廣告小妹則在Facebook回應：「無收到任何傳票」。

廣告小妹23日一早在Facebook發文透露「多家媒體私訊來問，在此統一聲明。我於今年二月底回到紐約，疫情隨即爆發，期間未出境。身為外籍人士居住地非台灣的我，無收到任何傳票。」，也表示「一切相關事宜將交由律師處理。最後更諷「渣渣的起手式就是提告封嘴，我偏不要。」

台灣網紅廣告小妹在FB上發出嚴正聲明自己暫未收到法院的傳票，但同時不忘暗嘲賴弘國揚言提告實質迫人封口的行為是「渣男起手式」（FB@廣告小妹截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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