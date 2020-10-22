BLACKPINK套袖式Crop Top掀熱潮　今秋最in單品竟是兩隻袖？

韓國女團BLACKPINK可謂是潮流典範，每次的新歌MV以及造型都緊貼時尚，甚至會掀起一陣「購買熱潮」，帶貨力十足。最近，四位成員都紛紛穿上套袖式Crop Top上衣，這看似毫不實用的服裝，竟是秋天的時尚單品？

其實這件單品在各大秀場以及外國早已興起，模特兒、KOL、藝人等都有嘗試此類造型，究竟要如何搭配才好呢？

好似Kim Kardarshian這樣豐腴的身材穿上JOLIE BY DIA套袖式Crop Top性感十足，彰顯好身段。（Instagram@kimkardashian）

心口鏤空款

最保守、最簡單的就是好似Jennie或者Kardarshian一樣，直接選擇一件鏤空款，搭配褲裝、裙裝皆宜，毫不費力！

抹胸上衣

貼身的抹胸背心呈現出優雅線條，性感又略帶復古。

歌手Dua Lipa身穿澳洲品牌Dion Lee，cool中又不失性感。（Instagram@dualipa）

背心/吊帶

套袖式Crop Top最易襯的就是背心或者吊帶，隨性、灑脫，又略帶性感，搭配得恰到好處。

內襯

其實套袖式Crop Top作為內襯亦不錯，不過要選擇貼身款。

襯衫

稍微保守以及保暖一些的着法就是搭配襯衫，套袖式Crop Top可以選擇寬鬆款，造型感十足，又非常chic。