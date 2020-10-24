周揚青進軍娛樂圈？　夥陳偉霆拍綜藝網友嫌Low：請個抄襲的網紅

內地網紅周揚青今年4月宣布同羅志祥9年情斷，更踢爆對方私生活不檢點等一連串負面新聞，導致羅志祥事業戛然而止，反之女方工作不斷，日前更官宣加盟愛奇藝真人騷《潮流合夥人》第二季，同陳偉霆、范丞丞、歐陽娜娜等合作，正式踏入娛樂圈。

這一消息引起不少網友熱議，有人予以鼓勵，表示期待，但也有人不滿，紛紛提出質疑：「這麼low嘛？請個抄襲的網紅」、「？？？網紅也可以，門檻好低哦」、「她有什麼潮流可言？？節目組瞎了？還是她帶資進組？想紅想瘋了吧？抱走其他嘉賓，別和她做朋友啊，分分鐘弄死你讓你身敗名裂那種」等，認為她想抽水。

今年32歲的周揚青是一位富二代，出生北京，早年創立了個人服裝品牌網店，是一位小有名氣的網紅，後因同羅志祥拍拖而人氣急升，在微博坐擁過千萬粉絲，不輸一班明星。有網友透露，周揚青的爸爸是銀行業的巨頭之一，因此會有很多資源送上，現在是行半網紅、半娛樂圈路線。然而，周揚青的服裝不時被指抄襲，由各類大牌、潮牌甚至到其他明星的應援服飾都抄過，但本人從不承認，因此有很大的爭議聲。

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《潮流合夥人》是一檔由明星經營潮流店的節目，首季邀請吳亦凡擔任主理人，潘瑋柏、Angelababy、趙今麥以及福克斯為合夥人，在日本東京經營「FOURTRY」潮流集合店，需要幾位藝人親自挑選出售的服裝、配飾以及裝飾店舖、售賣等，對個人的時尚敏銳度、品味、銷售能力等都是一個考驗，而今季由於疫情原因，錄製地點設在成都，不知道全新陣容會擦出怎樣的火花呢？