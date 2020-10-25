超感應學園｜姜濤衝出香港擔大旗　譜出人鬼戀交熒幕初吻？

ViuTV日前播出《ViuTV 2021》節目巡禮，不難發現人氣男團MIRROR中的王牌成員姜濤的出鏡率之高，預見2021年他將會十分忙碌。除了專注於歌手本業、客串電視劇《太平紋身館》、投入新一季綜藝節目《MIRROR GO》的拍攝，今年7月他更飛往台灣隔離14天，入組拍攝由台灣八大電視發行、ViuTV出品的電視劇《超感應學園》，與姜濤搭檔主演的是憑《通靈少女》一炮而紅的台灣男神蔡凡熙（Kent），同劇還有MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆），三人齊齊穿上校服回歸校園做學長，實行俘虜兩地所有少女的心！

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《超感應學園》除了是香港台灣「混血」之作，題材上也是青春校園劇溝靈異元素，劇集周五（23日）釋出預告，故事講到「超自然感應社」成員死而復生，陰間使者發現收錯亡魂，令一人一鬼決定聯手將功補過，展開一場超感應冒險，到底身邊的人是人是鬼？姜濤在劇中飾演西多士，與一眾台灣演員洪群鈞（飾演阿甘）、蔡凡熙（飾演石頭）、劉奕兒（飾演小路）、林思廷（飾演培安）、白靜宜（飾演靜芳）合組「六小福」；據知劇中還會有人鬼戀的情節，未知姜濤會否有愛情線，甚至交出熒幕初吻？

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同場加映：Anson Lo及Stanley@MIRROR台灣率先煞科 跳舞慶祝點名姜濤接棒