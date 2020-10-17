造星Team B六子重回舞台勁興奮　Jer搶先爆MIRROR開騷有期？

雖然不少人認為「香港樂壇已死」，抹殺他人的付出很容易，說這句話之前您有沒有認真去聽過最新的廣東歌？其實有一班本地音樂人仍在努力。旨在培訓36位本地有潛質的新晉作曲、填詞、編曲創作人的《埋班作樂》周四（15日）晚舉行了總結音樂會，讓觀眾見證行業中還是有許多有潛力又有實力的音樂人。

《全民造星II》的導師陳潔靈（Miss Chan Chan）找來Team B的一眾音樂才子featuring，包括：MIRROR成員Jer（柳應廷）、MC（張天賦）、Eagle（陳天翱）、Justin（陳樂）、June（梁瑞峰）與阿Lu（崔可迪），實行跨世代合作，一同演唱由吳林峰作曲、T-Rexx（歐懷德）填詞、Enoch Cheng（鄭子樂）編曲、Edward Chan監製的《標本》。

六子皆賣口乖表示多謝Miss Chan Chan的提攜，他們為提到日後可能有更多機會一同演唱《標本》。（梁碧玲攝）

六子久違同台，Jer表示頗為緊張：「疫情下好耐都冇Show！同場有好多重份量嘅歌手，始終我哋係新人！」MC就想求合照：「在場有好多鍾意嘅人，好想搵佢哋影相！」June想起比賽當時的回憶，令MC都大呼懷念；Eagle表示觀眾令他們腎上腺素大升：「一齊唱歌開心好多！」Justin說：「上返舞台嘅感覺好好，好似係屬於自己地方！」阿Lu說起《造星》時已經希望跟B4一組：「今次終於圓夢！」

雖然在疫情下演出機會減少，六子就保持正能量，MC表示還是會繼續努力，Justin大呼：「團火係唔會熄㗎！」（梁碧玲攝）

點擊圖輯睇下六子接下來有什麼新搞作！

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