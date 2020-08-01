姜濤借拍劇之名去台灣溝女？　經理人花姐：21歲未拍過拖有啲過份

當紅男團MIRROR成員姜濤與Stanley（邱士縉）七月中出發到台灣拍偶像劇，日前終於結束為期14天的自我隔離，二人立刻前往打邊爐慶祝，今日（1/8）卻爆出姜濤出關即溝女的消息！事緣有粉絲發現極少追蹤陌生人的姜濤IG忽然追蹤一個台妹的帳號，該台妹造型百變，更在限時動態直認：「我直接被一個香港明星貼，會不會太爽啦，又帥又高，啊嘶。」但姜濤不久後已取消對該台妹的關注。

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對於「食女」指控，姜濤接受傳媒訪問時便解釋事件來龍去脈。他指結束工作後，劇組工作人員提出去飲嘢，姜濤欣然答應；但不久就有個女生行近，起初以為是台灣粉絲。後來才得悉是誤會一場，對方大概是因為顏值而靠近；而台妹亦相當主動提出要姜濤Follow自己，姜濤不好意思拒絕便追蹤了對方，離開後就隨即Unfollow，今日他亦在限時動態寫上「無聊」、「無奈」，極力澄清「食女」傳聞！

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姜濤的經理人花姐在接受《香港01》訪問時，便指自己一點也不擔心「食女」傳聞：「我好清楚姜濤係咩人，佢連見到女仔都會調頭走！佢好怕醜，呢件事一定唔會發生喺佢身上！（驚佢俾女仔呃？）都係㗎，台灣嘅女仔又特別吸引，因為溫柔！」

花姐又提到姜濤的行程排得密密麻麻，其實根本沒時間溝女：「劇集8月中開拍，而家又要試妝、動作訓練、圍讀，仲要完成新歌嘅錄音。」花姐又直指姜濤是話題終結者：「我覺得姜濤太怕醜，21歲未拍過拖係有啲過分，要學識同人溝通。」作為經理人亦不反對他拍拖：「拍拖未必係一件壞事，可能會令到事業同創作更好。」