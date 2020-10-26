羅仲謙、楊怡兩公婆齊改名　入行21年望家人健康：未習慣唔緊要

羅仲謙同楊怡在IG宣布好消息，但並非報喜。（lawhimmm@IG圖片)

唔少藝人為事業、健康都會改名轉運，好似李佳芯咁，原名李嘉馨嘅佢，2013年轉投TVB後改名，五年即奪視后寶座。而近排有女萬事足嘅羅仲謙同楊怡，今日在IG上宣布改名，羅仲謙發帖表示：「轉眼間，珍珠已經半歲，這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定，藉著2020年的今天，和大家分享這個消息.....我們改名啦，所以從今天起羅仲謙=羅子溢、楊 怡=楊茜堯，請大家多多指教！」並Hashtag「無論叫咩名」、「我們依然係你們心目中的我們」「未習慣唔緊要慢慢記慢慢改」。估唔到連兩公婆恩愛到連改名都要一齊。

囡囡小珍珠依然係叫羅翊心（Hera）。(lawhimmm@IG圖片)

對於改名一時，羅仲謙接受《香港01》訪問時表示：「其實名早陣子已經改好，希望大家多多記住同支持，都係為咗屋企人健康，同埋順順利利。」楊怡入行21年，於2012年成為影后；而羅仲謙亦入行差不多15年，近年北上發展亦順風順水，相信今次改名都唔係為事業。

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