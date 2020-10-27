【超能使者】TVB首套超級英雄劇集　愛回家K C 造型似足Iron Man

唐詩詠的角色一放異能眼球及髮色都會轉紅，外型十足Marvel 紅女巫。(《超能使者》截圖)

早前TVB公布了2021節目巡禮，不少劇集的預告片亦出爐，除了《金宵大廈2》《踩過界2》有驚喜外，另一套給人耳目一新感覺的，相信是由陳展鵬、唐詩詠主演的《超能使者》，看罷預告，感覺像是TVB 的復仇者，有不少鏡頭向Marvel、DC，甚至美劇致敬。

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劇中大約講述唐詩詠、陳展鵬因為一次交通意外，身受重傷，但康復後二人都擁有超能力，陳展鵬變了Marvel入面的快銀一樣，速度高，連子彈都可以用手指彈走，兼可以幫人醫病，而唐詩詠好似紅火巫，她發超能力時會頭髮及瞳孔轉紅，除了二人外，陳山聰亦佔戲甚重，他飾演一個刀槍不入，連汽車都撞不死的國術隊成員，而其他角色造型亦令想起不少Marvel 英雄片，例如劉穎鏇似小丑女，歐瑞偉十足十Iron man，而陳展鵬表示過《超能使者》是一套喜劇，所以有不少大家集體回憶的元素，是想觀眾有共鳴吧。

《超能使者》預告中，陳山聰這幕撞車跟美劇《The Boyz》有一幕很相似，不過有唔同感覺。