【演員請就位2】陳凱歌回應《無極》爭議遭轟　網友：心眼好細

由趙薇、爾冬陞、陳凱歌、郭敬明四位導演擔任評審的節目《演員請就位》第二季於最近開播，原本陳凱歌在指導演員方面大獲讚賞，但在最新一集中，卻因「串人」遭到網友狙擊。

事緣作為點評嘉賓的老戲骨李誠儒在參賽演員表演完陳凱歌的電影《無極》之後，表示自己當年受評論影響，並未看過《無極》原片，覺得無法同《霸王別姬》媲美，因此繼這之後陳凱歌指導的電影他都無再看過。當時爾冬陞還解圍叫陳凱歌送張碟給李誠儒，想不到也未能避免一番舌槍唇戰。

李誠儒是一位出道多年的資深演員，在《演員請就位》第一、二季中都是嘉賓點評，非常嚴格。（視頻截圖）

陳凱歌即場回應道：「李誠儒比較保守，是梨園世家的子弟，封閉世界裡出來的，相對比較保守，對世界的進步不太關心。像他明天要幹嘛去，他跟我說他要去杭州鬥蛐蛐兒。你想今天有這樣閒情逸致的人，多嗎？不多。他是生活和沉浸在過去時代中間的，感受到過去時代夕陽的一位老藝人。」令李誠儒相當尷尬，同時也引起網友熱議。

連趙薇都有些睇唔過眼。（視頻截圖）

《無極》由張栢芝、謝霆鋒、張東健、真田廣之主演，於2005年上映後，評價並不是很高，情節、演技等都受到很多觀眾詬病。因此對於陳凱歌在節目中的冷嘲熱諷，令網友覺得陳凱歌格局太小，畢竟做了這麼多年導演，且本身該電影就有很多負評，每個人對藝術的理解不同，不中聽的評價純屬正常，實在無必要再台面上對李誠儒諷刺挖苦，進行人身攻擊，非常傷人，認為陳凱歌心眼太細。

《無極》有些裸露鏡頭以及親密場面。（影片截圖）

點擊下圖睇陳凱歌最後還不忘再含沙射影一番：