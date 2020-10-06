【演員請就位2】女性廣告全是小鮮肉？　趙薇抱不平：多捧女演員

內地實景演技節目《演員請就位》第二季日前正式開播，40位新生代、流量以及資深演員同台競技，引入製片人首評機制，以年輕、人紅、沒有負面、好戲為市場標準，一班有演技的中年女演員被劃分到最低級的B級，而新生代演員以及流量等則被評為最高S級，結果不盡如人意。

胡杏兒被評為最高S級。（視頻截圖）

其實節目不止是對演員演技的考量，同時也反應出娛樂圈的殘酷。當中資深女演員馬蘇、倪虹潔紛紛被劃分至B級，引發出「中年資深女演員覺得機會變得愈來愈少」的問題，作為幾位評審導演中唯一一位女性，趙薇認為並不是40+的原因，而是「現在所有的女性演員，都有一種很難出頭的問題。」她道出自己看到的一個現象，就是廣告中所有的女性化妝品、護膚品、睫毛膏、粉底全是小男生在代言，笑言當下的女演員同藝人怎麼不似自己以前的時代：「我那個時候都是女的，男演員挺難出頭的。」更呼籲在座的男導演們多捧女演員。

爾冬陞回應趙薇表示自己拍過很多女演員，郭敬明也稱自己的代表作《小時代》也是4位女性演員。（視頻截圖）

對此，很多網友都認同趙薇的說法，還有人查看全球最大電影數據庫IMDb TOP100，發現大女主電影寥寥無幾，且大導演中沒有幾個是女導演，更指出「流量男星的女粉絲多」、「連衛生巾都是男的代言」、「因為男性觀眾流失，拍的都是討女生喜歡的」等，但也有網友覺得趙薇在「販賣焦慮」，當下電視劇中的女性題材依然受歡迎，反批她作為導演，未見過她「真正為女性題材電影做出過什麼貢獻」等。