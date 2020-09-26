演員請就位2|30+女星是市場需要！　趙薇：忍辱捍衛家庭題材該out

內地實景演技類節目《演員請就位》第二季日前發布先導片，訪問了四位導演爾冬陞、陳凱歌、趙薇、郭敬明，分享選角標準以及一些拍攝經歷。

演而優則導，2013年，由趙薇執導、籌備6年的電影《致我們終將逝去的青春》上映後廣受好評，不止是她的導演處女作，也是她在北京電影學院導演系的碩士畢業作品。先導片中，趙薇透露了不少當年難忘的經歷，原來剛剛開始就拍了25個小時，當時製片很疲憊地問她：「你覺得什麼時候可以拍完？」趙薇立即反問道：「什麼意思？可以收工了嗎？你快告訴我。」結果對方回應：「這應該你說。」趙薇才笑言自己一早已經想走，但無人叫收工，所以拍了一天一夜，令她印象深刻。

其實《致青春》原著作者辛夷塢覺得趙薇是最理想的女主角，而製片方為了賣座考量也曾建議趙薇自導自演，但遭到她拒絕。（視頻截圖）

這套電影除了趙又廷之外，韓庚、楊子姍、江疏影都屬於新人演員，由於當時經驗匱乏，趙薇坦言並未考慮市場問題，且剛開始同投資方商談時，對方比較有想法，「糊里糊塗」在擬邀的演員中寫了楊冪、黃曉明，令她震驚地說：「啊？你給我的製作費我請不起他們呀。」

《致青春》當年大膽啟用新人演員，還獲得不錯的成績。（視頻截圖）

最近有關30+獨立女性的劇集、綜藝不斷湧出，作為優秀的女演員兼導演，趙薇表示：「其實30+是非常有魅力的一個年齡階段，我覺得女性最美的年紀可能就是30+了。」她在訪問中希望更多的製片人可以看到，其實是市場上需要這樣題材的東西，而並非是給30+、40+女演員機會，很多在這兩個年齡階段的女性，對婚姻的態度其實很Cool，「忍辱負重、捍衛家庭的題材早就應該out了！」

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這一番言論受到很多網友認同：「她說的很對，女性其實早就已經改變了，但是這類電視劇電影題材還沒有改變，很多人對女性的固有印象是有失偏頗的」、「一針見血說出我們的心聲」、「中國的電視劇題材真的太單一老套淺薄了」等。