小S徐熙娣反對女兒買奢侈品　細女因偷買幾百蚊頸鏈險罰跪祖先！

明星子女生活奢侈已見慣不怪，日前歐陽娜娜姐姐歐陽妮妮在YouTube分享成牆名牌袋，想不到竟引起網友熱議，質疑其炫富。而小S徐熙娣卻是一位「反其道而行」的媽媽，表示自己一向反對女兒購買奢侈品。

小S一家五口。（微博@小S）

小S的三位女兒隨著年齡的增長愈發有氣質，尤其是大女兒許曦文（Elly）拍攝雜誌後，更被外界盛讚「高級臉」，年紀尚輕已頗有模特兒風範，其後三姊妹還合體拍廣告等，成為品牌們的寵兒。雖然三人家境優越，如今小小年紀已經可以賺錢，但原來小S從未向女兒們透露拍攝雜誌賺了多少錢，而是幫她們儲起，不讓她們亂使錢，更加反對買名牌，甚至以「到死都不能接受」來形容，相當有決心。

小S的三位女兒已經開始拍攝廣告。（微博@小S）

看得出小S對三位女兒在金錢觀方面的教育與很多明星有分別，而Elly也受媽媽影響，選擇平價服飾，相反小女兒許曦恩（Alice）有次在行街時偷偷買了一條價值2000台幣（約543港元）的項鏈，令小S非常生氣，多次威脅要罰她去祖先面前罰跪認錯，但又肉痛女兒要面對黑臉的父母，最後都只能作罷。不過，每次去到姐姐大S徐熙媛家中，女兒們都會滿載而歸，真是有些哭笑不得。

小S同姐姐。（微博@小S）

對於小S的做法，一班網友都紛紛予以讚同，「這麼教育小孩挺好的，讓小孩知道賺錢不容易」、「小S一直是一個生活特別簡單的人，一個包背了好多年」、「果然三觀正」等。