佐佐木希疑飽受老公渡部建出軌醜聞困擾　樣貌憔悴驚現魚尾紋

現年32歲的日本國民女神佐佐木希初出道時憑着甜美樣貌成為時尚雜誌專屬模特兒，2009年的電影《天使之戀》更令她迅速走紅，清新氣質令人印象深刻。佐佐木希在2017年與諧星渡部建結婚，但今年6月渡部建突然爆出出軌醜聞，震驚演藝圈，不過佐佐木希事後在IG代夫向大眾道歉，令外界大感意外。日前佐佐木希出席公開活動，但就被指樣貌憔悴，更驚現魚尾紋！

佐佐木希憑着甜美樣貌及清新氣質迅速走紅。（IG@@nozomisasaki_official）

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渡部建因為偷食事件而形象重挫，演藝事業亦全面停滯，而佐佐木希不但原諒老公，更不惜顛覆過往的女神形象，在日本搞笑節目《24小時電視 愛心救地球》中扮醜，據電視台工作人員透露，她這樣犧牲形象，完全是為了拯救老公渡部建的事業。日前佐佐木希獲邀出席一個健康活動，雖然她在台上笑容滿面，但神情緊張，加上油膩的瀏海造型及魚尾紋，不少網民都慨嘆昔日的素顏女神憔悴了不少，令人心痛！

佐佐木希不惜顛覆過往的女神形象，在日本搞笑節目《24小時電視 愛心救地球》中扮醜。（節目截圖）

日前佐佐木希出席公開活動，但就被指樣貌憔悴，更驚現魚尾紋！（微博@潮流）