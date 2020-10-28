朴敏英出席活動個鼻離奇變高　被懷疑再度整容網民認唔出：似假人

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韓國女星朴敏英近年憑劇集《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等深受粉絲喜愛，擁有出眾樣貌的她更曾大方承認自己曾經整容，率直性格大獲讚賞，但日前她出席一個時尚活動時，因為鼻子變高而成為大家關注的焦點，不少網民直指她完全變樣，即時引來再度整容的傳聞。

由朴敏英與朴敘俊主演的劇集《金秘書為何那樣》大受歡迎！（劇照）

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身穿黑色高領針織衫及背帶短裙的朴敏英，大騷長腿，但網民就將焦點放在她的鼻子上，紛紛表示與之前不同。相中所見，朴敏英的顴骨變得突出又圓潤，而鼻子亦變窄變高，加上面無血色，感覺非常詭異，難怪不少網民都表示不太認得：「鼻子怎麼有點奇怪」、「好像假人」。而在朴敏英為雜誌拍攝的短片中，她的面部線條不太自然，鼻頭和鼻翼亦不合乎比例，不過有粉絲就認為只是角度及妝容的問題，令她整體感覺不一樣，更大讚她依然Keep住靚樣！

日前朴敏英出席一個時尚活動時，因為鼻子變高而成為大家關注的焦點。（IG@parkminyoungx）

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其實朴敏英早在2010年就大方承認在學生時期已經整過容，有傳因為她整得自然又相當成功，所以成為多間整容醫院的範本之一，而她率直坦誠的態度更吸引不少粉絲支持！

朴敏英擁有出眾樣貌。（IG@rachel_mypark）

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