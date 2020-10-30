幸福三重奏｜上海複式豪宅曝光設兒童遊樂區　何猷君超纏身老婆

賭王何鴻燊四房兒子何猷君最近同內地超模老婆奚夢瑤，齊齊參加了內地真人騷節目《幸福三重奏》第三季的拍攝。在先導片中卻意外曝光了位於上海的複式豪宅，其次何猷君三不五時離不開老婆的舉動，亦引來不少網友討論。

夫妻二人最近參加《幸福三重奏》第三季的拍攝。（影片截圖）

從節目的片段中可見，夫妻二人位於上海的豪宅是採取複式設計，分為上下兩層，有三處落地玻璃窗的設置，空間寬敞明亮，屋內裝潢以米白色為主，沒有過多的奢華裝飾，給人一種簡潔時尚的感覺。而屋內還設置一處兒童遊樂區，還有小朋友專用的滑梯設施等等，面積大到不得了。再者屋宇的樓高設計非常高，在沙發旁還擺放了一個一比一比例的超高模型，估計該幢豪宅房價應該好高。

或者有人質疑該幢豪宅是節目組安排的，其實非也非也。翻看何猷君在參加節目之前的自家直播片段中可見，節目中的豪宅確是他真實的家。因為在直播中他所坐的地方背景﹑牆上的櫃設計以及所影到的落地玻璃窗，同節目的豪宅一模一樣。

豪宅採取複式設計分為上下兩層。（影片截圖）

何猷君曾在直播中曝光了上海豪宅。（影片截圖）

另外，在節目中夫妻二人不時曬恩愛，特別是何猷君三不五時需要跟着老婆走，無論奚夢瑤在廚房﹑客廳還是其他地方，何猷君都不時上前抱抱，還寶貝前寶貝後非常甜蜜。而不少網友都覺得何猷君這個行勁代表着他真的好愛奚夢瑤，認為撒嬌的男人同樣都是好命的。

在節目中何猷君超纏身。（影片截圖）