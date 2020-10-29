兩代蘇妲己現身深圳時裝周　溫碧霞妝容超嚇人范冰冰輕鬆完勝

提起蘇妲己這個角色，相信不少人第一個印象會想起溫碧霞，其實除了她之外內地女星范冰冰都演過該角色，同樣地令觀眾難以忘記。而巧合地這兩代蘇妲己近日就同場出席位於深圳舉行的時裝周，兩位的衣著打扮難免會被網友作出比較，而范冰冰就輕鬆擊敗溫碧霞，事關溫碧霞的妝容超級嚇人。

兩代蘇妲己一起出席時尚周活動。（時尚教父Tony微博圖片）

范冰冰同溫碧霞近日受內地時尚教父Tony的邀請，出席深圳的時裝周。兩位女神出席時尚活動當然會悉心打扮，眼見范冰冰身穿綠色系長蜩裙，頭上綁起大型蝴蝶結，整體造型簡單俐落帶出了學院風的味道，獲得不少網友激讚。相反溫碧霞就身穿粉色系前短後長的裙，露出白滑美肩同長腿略帶性感，整體衣著造型是不俗的，可是就在妝容上出現問題。眼見她化了大濃妝臉上過於白，給人一種厚重的感覺，而且其中分的髮型亦過於服貼好像假髮，給人不自然的Feel，而且她在行catwalk的時候全程以冷酷姿勢示人，娓娓道來的確嚇人。

溫碧霞的妝容好嚇人。（溫碧霞微博圖片）

不少網友除了覺得嚇人之外，亦批評她的臉部過於僵，但溫碧霞的粉絲就為偶像抱不平，認為活到54歲這個年紀有如此身材同皮膚已經不錯，她絕對是大美人一名。其實溫碧霞的確保養得不錯，是次整體造型嚇人亦可能同現場燈光有關，因為翻看她私下上貼的微博照片，整體感覺就自然得多。

溫碧霞私下上貼的照片較為自然。（溫碧霞微博圖片）