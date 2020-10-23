林心如向霍建華表白片翻hit：我嫁給霆建華是我這輩子最幸福的事

台灣藝人林心如同霍建華近日被台灣媒體影到在台北街頭疑吵架，夫妻二人鬧得不快最後更分道揚鑣走人。事件被曝光之後隨即登上微博熱搜廣受討論，但有邊一對夫妻是不吵架的？所以有網友就翻出舊有的綜藝節目片段，眼見林心如公開表白霍建華覺得好幸福，所以相信是次事件只是小事一樁，相信他們夫妻最終會和好如初。

最近被媒體影到在台北街頭吵架。（視覺中國）

據台灣媒體報導指，他們夫妻二人在用餐完畢之後就莫名奇妙吵架起來，林心如更不跟隨霍建華的名車回家，而是選擇獨自離開，流連在台北街頭更一邊喊一邊抺眼淚，失魂落魄的模樣令人看得非常心疼。而霍建華最後就駕駛名車獨自回家。對於事件的發生，林心如回應傳媒時表明夫妻二人只是討論事情，意見不同大聲而已。

在綜藝節目上公開表白霍建華。（影片截圖）

非常幸福地公開嫁給霆建華是這輩子最幸福的事。（影片截圖）

霍建華林心如台北街頭鬧交 女方親認與老公鬧意見

聽見她這個回應不少網友都覺得只是小事一樁，畢竟夫妻吵吵鬧鬧實屬等閒之事。更何況在去年林心如在節目《幸福三重奏》中罕有地向霍建華公開表白：「我嫁給霆建華是我這輩子最幸福的事。」臉上幸福滿瀉，就知道她是有多麼的幸福，畢竟結婚4年多以來他們不時放閃曬幸福，婚姻生活美滿羨煞旁人，相信她們能夠床頭打架床尾和。

不少網友覺得夫妻吵架實屬閒事。（視覺中國）