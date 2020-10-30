EXO燦烈被指打電話求保密　B某暗示對方頻出軌：現在都是你的報應

韓國男團EXO成員燦烈昨天（29日）凌晨，被自稱前女友的A某大爆拍拖三年間出軌10次，被網民稱為「韓版羅志祥」。雖然粉絲整合大量證據力證燦烈清白，但由於EXO所屬SM娛樂昨天以「沒有立場」回應事件，因而令爆料更耐人尋味。

事件持續發酵，今天（30/10）一名自稱是燦烈好友的B某亦在網上分享長文，直言「現在的情況都是你的報應」。B某提到燦烈是野心很大的人，雖然傳聞是個好人，但實際言行卻相反，幸好當時二人最後只以「朋友」關係相處，疑似暗示燦烈慣性出軌。B某也講到：「你以為打電話跟我說三道四，我就會維護你嗎？想打電話叫大家保密還差得遠，拜託請打起精神來。」B某更指，A某日前的爆料全部屬實。

燦烈好友B再爆料，但本人至今仍潛水未現身。（Viu《K1頭條》）

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燦烈被爆出出軌醜聞後一直潛水，未有親身回應過事件，加上公司的「沒有立場」，引來部分忠心粉絲不滿，甚至在網上發起要求燦烈推出EXO活動。由於早前另一成員Chen認愛、結婚到超高速成為人父已令粉絲無法接受，現在再有成員爆醜聞，因而令粉絲感到失望，大家都希望燦烈能親自向粉絲交代事件。

EXO粉絲發起活動，要求燦烈退團。（網上圖片）

按圖睇粉絲整合的造假證據：