EXO燦烈偷食累BLACKPINK Rosé登熱搜　粉絲整合力證偶像非渣男

韓國人氣男團EXO成員燦烈今天（29日）凌晨，被自稱是前女友的網友大爆拍拖三年期間，出軌偷食超過10次，包括女團成員等。由於所屬SM娛樂直至下午才以「沒有立場」回應事件，因此燦烈被網民笑稱是「韓版羅志祥」，連帶BLACKPINK Rosé也一同登上熱搜。

燦烈被爆出軌後，「燦烈前女友」、「朴燦烈」和「EXO」等都全部登上熱搜，就連「Rosé」的關鍵字竟也一同出現在Naver熱搜榜上。有指網上曾出現一張謊稱被韓國傳媒《Dispatch》拍到的二人約會照，可是後來已證實照片屬惡意P圖，所以燦烈和Rosé從來沒有任何戀愛證據，Rosé這次算是躺着也中槍。

SM娛樂剛剛下午發聲明回應事件指：「對於EXO燦烈的私生活暴露文章一事，沒有立場。」

燦烈被爆出軌，「燦烈 Rosé」的關鍵字登上熱搜第二位。（網上截圖）

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自稱是前女友的網友凌晨貼出多張照片，力證與燦烈的前戀人關係，可是就有粉絲質疑照片屬造假。粉絲講到慶祝交往790天的照片中出現的花，與今年4月燦烈送給隊長Suho的花一模一樣，就連衣着打扮都一樣。此外疑似在燦烈家接吻的照片中被遮黑的部分，亦被指不像身體的影子，反而更像結他或花；粉絲也講到燦烈從2018年起，右手就已紋有與粉絲相關的紋身，質疑照片上的燦烈卻沒有紋身。

網上曾出現過燦烈和Rosé的約會照片，後來《Dispatch》證實是假照。（網上圖片）

按圖睇粉絲整合的造假證據：