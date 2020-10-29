EXO燦烈變韓版羅志祥?前度爆拍拖3年偷食至少10次　涉明星空姐KOL

南韓人氣男團EXO成員燦烈曾在節目中開玩笑表示「到死之前才能交女友」，沒想到有位爆料者於南韓論壇Pann爆料，自稱是燦烈的前女友，提供多張兩人合照證明，控訴兩人交往3年期間，燦烈出軌的次數：「光是我知道就至少10次」。

EXO成員燦烈的氣質走「無害童顏路線」，與被指控是渣男的形象大不相同：

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該爆料者宣稱3年前燦烈透過友人拿到她的電話號碼，並熱烈展開追求，2人開始交往，但因燦烈曾經對她說過：

如果因為女人的問題導致音樂事業受到影響，那我就會去死。

因此她選擇做燦烈背後的女人：「把和你拍的照片都隱藏起來，怕不小心泄露出去我們見面的事實，會影響你的工作，連對好朋友也隱瞞了有男朋友的事」，沒想到卻遭燦烈多次劈腿背叛。

前女友掀燦烈「時間管理大師」行逕，指燦烈出軌對象包括女偶像、直播主、YouTuber、舞者和空姐，其中有許多都是一夜情的對象，甚至是女方認識的人，但都以為只是和燦烈「正常見面」的人，她控訴：「當我睡得一無所知的時候，忙着和新的女人一起骯髒地玩耍。」甚至燦烈討厭的EXO成員展現對她有意思的時候，他也一句話不敢說，只敢在背後罵人。

前女友透露兩人分手兩天後，燦烈打電話給她，試圖想挽回這段感情，女方攤牌細數他偷吃行徑，燦烈還裝傻，直到聽到「那些名字」後，才回說：「她怎麼了嗎？」通話內容全程都被女方錄音錄下來；而網友比對照片中的場景，與燦烈家姐曾經發過的照片背景相同，幾乎可以確定就是燦烈的家。

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