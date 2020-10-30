莊韻澄40歲前宣布再婚嫁小５歲IT男：大家祝福我吧！

恭喜！娛樂圈又有喜事！39歲莊韻澄（前名莊端兒）上周六（24號）高調曬1卡鑽戒宣布跟34歲圈外人呂成忠（Joe）指拖，有傳媒今日爆她於10月20號已入紙註冊結婚，準備於年底再次走入婚姻！

莊韻澄未婚夫Joe 從事IT行業，二人於一年多前認識，男方力追莊韻澄，打動女神芳心，之後不時陪伴她出席活動，又做柴可夫管接管送，據知莊韻澄當時向外介紹Joe是她的經理人，小心保護愛苗。

恭喜！（IG圖片／xeniachong）

莊韻澄回覆傳媒否認奉子成婚，透露原本已與男朋友有共識結婚，而今次閃婚全靠改名師傅推波助瀾，她指師傅為她改的新名字「莊韻澄」旺桃花，又表示與其明年結婚，不如配合今年的好日子，11月12日剛好正好旺一對準新人，所以在今年內註冊做呂太。她表示由於疫情關係，打算先在親友見證下註冊，明年才擺酒。她亦在社交網站的限時動態中公開婚訊，並表示這幾天水星逆行，秘密會被揭露，「我的師傅楊皓雲料事如神，也曾經叮囑我，既然是開心事何不早點分享出來，我還答到時才算吧，好吧～既然記者都發現了，我下個月註冊結婚了，請大家祝福我吧！」

莊韻澄在IG公開婚訊。（IG截圖／xeniachong）

於擬結婚通知書上，莊韻澄的婚姻狀況是「離婚」，她表示曾於27、8歲還未入行時結婚，對方是圈外人，如今對方亦已再婚兼做爸爸了。

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