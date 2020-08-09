【晚吹】潘紹聰爆莊端兒靈魂出竅經歷　嚇到即刻要賣樓搬屋？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到做美容行業的Fendi分享靈異事，主持們指這個行業是特別容易撞鬼，Fendi大爆美容顧問喜歡「養鬼仔」，她更指︰「養完次後，佢哋啲業績嘭嘭聲（升）。」但她自己就覺得「易請難送」，所以沒有這樣做。但她有一個親身經歷，更是纏繞她至今，大家一起聽聽。

Fendi講到原來美容界很多人有「養鬼仔」。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Fendi那次的經歷原來更差點令她喪命。她有一半菲律賓血統，當時她在菲律賓的親戚結婚，就邀請她幫忙化妝和出席喜宴，而她媽媽的鄉下是在非常偏遠的地方，要在馬尼拉轉車再轉火車才去到。當天到埗，Fendi幫表姐試完妝後，當晚她就開始發燒，路也走不到。那時Fendi的媽媽就找了醫生為她診症，但她服了兩日藥也沒有好轉。「第三晚，嗰晚我媽咪見到我好唔掂，塊面好白，我媽咪同我講我明明行唔到㗎嘛，但係我係自己行樓梯行落去，仲要係一路行一路奸笑，佢哋捉住我，捉我唔到。我要走出去間屋，走出去馬路度。」

Fendi的故事令人心寒。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

那時親戚心知不妙，於是Fendi的媽媽找來了巫師，巫師來到時，其他人捉住她，「個巫師攞一隻好殘舊嘅碟，喺我面前揚一揚，跟住再燒一燒隻碟，碟嗰入面就有一個影像喺度喇。」Fendi指，在碟出現的影像是一條火車路，「佢 （巫師）話返畀我媽咪知，我喺邊度撞嘢呢？原來就係喺火車站嗰度，嗰個阿伯嚟㗎，佢其實喺嗰度已經死咗好多年。因為去到鄉下，你知好多菲律賓人都黑鼆鼆㗎嘛，唯獨是我就比較白嘅去到嗰度，個阿伯睇中我，覺得咁特別嘅，咁白雪雪嘅，佢就好想我跟佢一齊走。（Edmond︰娶你做老婆嗰啲？）我唔知娶我做乜嘢啦。」Fendi又講到那伯伯在那裏死了有四、五十年，不知道為何靈體一直不願離開。巫師做完儀式後，她的臉色立即轉好，後來痊癒。

Fendi腦內有伯伯向她招手的影像。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

不過，最令人心寒的，是事隔多年，Fendi腦內依然有那個伯伯的影像，「我個影像係有一個伯伯，我睇唔到個樣嘅其實，佢係有個畫面係咁樣（Fendi做一個招手的動作）。」她覺得當時那個伯伯用很多東西吸引她過去，巫師指它們是會用人的貪念、你喜歡的東西吸引你過去。雖然當時很多情況她都沒有太大印象，是經她家人再複述給她聽，不過事情即使隔了這麼多年，到現在她一直記得伯伯的樣子，更曾發夢夢見對方。主持們問到伯伯現在會否叫她過去，她說︰「死啦，我有時會諗起佢喎，隔咗咁多年，我都仲夢到佢，佢係同我講菲律賓話，佢話『點解你唔過嚟啊？』」令主持們大呼心寒。

主持指美容院因為較陰，所以多靈異事。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Edmond指他聽過很多美容院的靈異事件，因為地方較陰，又多女性，而且地方通常冷，房間又暗。他分享到莊韻澄（前名︰莊端兒）的一個故事，點擊下圖逐格看︰

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還有Anderson在台灣一間廢棄保齡球館和KTV的靈探片段，他指出看到有白影飄過。點擊下圖觀看！

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同場加映，莊端兒的靚相︰