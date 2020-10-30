全民造星III︱Bingo關嘉敏初登場　爆喊呻明星不易做：生活唔到！

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ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》過往兩輯廣受觀眾歡迎，掀起全城熱話；《全民造星III》將於下周一（2日）起，逢星期一至五晚上10時30分播放。新一季節目將會大膽地在疫市下推翻傳統，全新賽制將提供平台予有熱誠及潛能，卻苦無資源的已入行演藝人士接受訓練，不論性別、個人或組合都可向廣大觀眾一展所長，給予他們更多曝光機會，讓他們在星途上發光發亮！

今年48位女參賽者逐個睇：

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下周一（2日）播出的第一集內容已經非常緊湊，由於節目參賽者質素參差，大會決定先舉辦前哨戰，83位參賽者需爭奪50個位的入圍名額，才能正式成為《全民造星III》的入圍者。大會邀得Eric Kwok（郭偉亮）、卓韻芝、Joey Tang（鄧建明）成為前哨戰的評判來評選參賽者，每個評判都可以給各位參賽者一盞藍燈，得到兩盞藍燈的參賽者就可以順利入圍，再由導師林二汶、彭秀慧挑選入自己的隊伍。

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大會隨機抽出參賽者表演次序，而第一位表演的參賽者關嘉敏（卡文）容貌令人眼前一亮，她是女子跳唱組合Bingo的成員之一，出道年資4年。今年26歲的卡文，於面試時談到起初未出道前以為成為明星會有虛榮感，感嘆做明星唔係想像中咁易，組合有成員因為生活唔到而退出，自己做唔到成績比屋企人睇，感覺浪費了很多時間，對唔住媽媽，期間更忍不住哽咽落淚。卡文邊Rap邊跳舞，演繹歌曲《我的新衣》獲得評判Eric Kwok賞識，於過往兩輯都有擔任《全民造星》導師的Eric笑言睇咗兩年仔，終於有個女仔，大讚好Refreshing！

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