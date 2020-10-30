F4時隔7年《一千零一夜》再合體　吳建豪外其他三子竟非真人

「陪你去看流星雨落在這地球上，讓你的淚落在我肩膀」，一首《流星雨》曾在很多80、90後心中駐足，時隔7年，終於再度迎來F4重聚的日子，言承旭、吳建豪（Vanness）、周渝民（仔仔）、朱孝天在江蘇衛視《一千零一夜》晚會中，陪伴一代人回憶青春。

一班80、90後應該不多不少都有鍾意過F4。（VCG）

在F4登場前，熒幕先回顧了一段《流星花園》片段，隨即切換到現場，即刻引起全場觀眾沸騰。朱孝天同仔仔都以黑色西裝上陣，言承旭同Vanness則是選擇艷色些的服飾，分別是南瓜色、鮮綠色，四人無論樣貌、聲線抑或身材的狀態都非常好，風采不減當年，更增添了不少成熟男人味。當唱起耳熟能詳的《流星雨》與《第一時間》，大家都激動得無以言表，默默跟隨音樂擺動，心中滿是回憶與感動。

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然而，就在眾人大為感動之際，不少眼尖的網友都發現除了Vanness之外，其他三位都不在現場，似是用了全息投影，將F4「合」在了一起。而官方微博也在幾人演唱完後，澄清是「特效同框」，難免令網友感到失望。

節目在F4表演完後才澄清。（微博截圖）

《流星花園》播出至今已接近20年，時過境遷，F4也早已過上了各自的人生，言承旭繼續拍劇，Vanness則是影視歌、綜藝等多棲發展，周渝民同朱孝天近年都少有公開露面，亦沒有影視推出，回歸普通人生活。儘管如此，看得出網友對於F4的合體非常期待，距離上一次已是7年前，不知道下一次還有多久呢？