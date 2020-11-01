黃日華深居簡出留家整理老婆遺照　女兒黃芷晴：佢一鍾意就好投入

黃芷晴昨晚（31/10）出席好友林熹瞳的婚宴，簡單打扮穿着小短裙令人眼前一亮，但看上去就似乎消瘦了些許。她接受《香港01》訪問，就表示與林熹瞳於舊公司相識，感情很好，所以知道她結婚的消息後，就表示一定要來慶祝。

黃芷晴今日（ 31/10）出席好友林熹瞳的婚宴。（劉智源攝）

問到她有否被幸福感感染，她就笑言：「都仲有一段日子，自己唔心急，而且仲未有男朋友，哈哈，大家快啲介紹畀我。」她也表示，爸爸黃日華也沒有催促自己結婚：「佢哋不嬲都唔心急，佢哋寧願我慢慢搵，好過搵錯，因為要成世對住呢個人。」

黃芷晴消瘦了些許。（劉智源攝）

不過依然好靚。（劉智源攝）

疫情期間，黃芷晴表示與爸爸黃日華都是留在家中：「睇下電視，同埋一齊食飯，或者整下小手工。」留在家中不會悶？她笑言：「咁又冇喎，可能佢悶開，哈哈，如果他成日捉佢出街，佢反而唔會好習慣。」她又透露爸爸黃日華留在家中，最常做的就是看足球比賽：「佢成日都睇到好夜，有時會睇到5點，都唔知點解咁鍾意睇。」

黃日華女兒曾言，爸爸是其心中最完美男人。（IG@黃芷晴）

她也透露，爸爸黃日華近來最喜愛的活動是整理媽媽梁潔華生前的照片，說：「佢一鍾意開就會好投入，所以一發現咗一樣嘢，佢會有一段好長時間都係Keep住做嗰樣嘢。」